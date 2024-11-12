scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारReliance रिकॉर्ड हाई से 20 परसेंट नीचे, खरीदने का टाइम आया क्या?

Reliance रिकॉर्ड हाई से 20 परसेंट नीचे, खरीदने का टाइम आया क्या?

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 20% गिर गए हैं। 8 जुलाई, 2024 को 1,608.95 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने वाला ये मार्केट हैवीवेट मौजूदा सत्र में 1,278 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
delhi,UPDATED: Nov 12, 2024 11:45 IST
Reliance रिकॉर्ड हाई से 20 परसेंट नीचे, खरीदने का टाइम आया क्या?
Reliance रिकॉर्ड हाई से 20 परसेंट नीचे, खरीदने का टाइम आया क्या?

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 20% गिर गए हैं। 8 जुलाई, 2024 को 1,608.95 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने वाला ये मार्केट हैवीवेट मौजूदा सत्र में 1,278 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले समूह के शेयर ने इस साल शून्य रिटर्न दिया है। वास्तव में, शेयर साल-दर-साल आधार पर 1.30% नीचे है। लार्ज कैप स्टॉक चार्ट पर ओवरसोल्ड हो गया है और इसका RSI 30 से नीचे 28.4 पर गिर गया है।

advertisement

इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी अधिकांश विश्लेषक आरआईएल के शेयर की संभावनाओं को लेकर आशावादी हैं।

स्टॉक्सबॉक्स के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक, सीएमटी सीएफटीई, अमेय रानाडिव ने कहा, "रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्तमान में अपने हाल के उच्च स्तर से 20% से अधिक के महत्वपूर्ण सुधार के बाद 1,280 रुपये पर कारोबार कर रहा है। यह मूल्य स्तर 1,280-1,260 रुपये के प्रमुख समर्थन क्षेत्र में आता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने ऐतिहासिक रूप से वर्षों से मजबूत संचय और स्थिरता दिखाई है। तकनीकी संकेतक पलटाव की संभावना का संकेत देते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जो वर्तमान में 29 पर है, जो संभावित अपसाइड गति को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान निफ्टी में 7% की गिरावट के साथ, रिलायंस अपने वर्तमान मूल्यांकन पर एक अनुकूल जोखिम-इनाम सेटअप प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है। जो लोग किसी पोजीशन पर विचार कर रहे हैं, वे 1,280 रुपये पर खरीद शुरू कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस 1,240 रुपये पर सेट किया गया है। देखने के लिए लक्ष्य स्तर 1,365 रुपये और 1,390 रुपये हैं, जो रिलायंस को वर्तमान बाजार परिदृश्य के भीतर एक संभावित अवसर के रूप में स्थापित करते हैं।"

आनंद राठी में इक्विटी रिसर्च के वरिष्ठ प्रबंधक जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 1250 रुपये और प्रतिरोध 1,300 रुपये पर होगा। 1300 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक कदम 1375 रुपये की और तेजी ला सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज अल्पावधि के लिए 1250 रुपये और 1375 रुपये के बीच होगी।"

इनक्रेड इक्विटीज के उपाध्यक्ष गौरव बिस्सा ने कहा, "पिछले साल समेकन ब्रेकआउट देखने के बाद, रिलायंस ने शीर्ष से लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट देखी है। इसने दैनिक चार्ट पर कई समर्थनों को तोड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ हफ्तों में दबाव बढ़ा है। हालांकि, कीमत अब साप्ताहिक चार्ट पर अपने 200ema के करीब पहुंच रही है, जो बहुत जरूरी समर्थन दे सकती है। वर्तमान में, यह स्तर 1180 रुपये के आसपास है और इस स्तर की ओर किसी भी गिरावट का उपयोग रिलायंस को 1600 रुपये और उससे अधिक के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए जोड़ने के लिए किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

advertisement
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 12, 2024