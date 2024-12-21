Reliance Infra Share पर आई बड़ी खबर, निवेशक ध्यान दें

अनिल अंबानी की प्रमुख कंपनी Reliance Infrastructure Ltd ने कहा है कि उसे अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (APCPL) के साथ एक EPC कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हुए विवाद में 18 दिसंबर 2024 को एक आर्बिट्रल अवार्ड के बाद ₹494 करोड़, साथ में ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

advertisement

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने नियामक फाइलिंग में कहा है कि यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को आज 18 दिसंबर 2024 की डेट का एक आर्बिट्रल अवार्ड हासिल हुआ है, जिसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (APCPL) और कंपनी के बीच EPC कॉन्ट्रैक्ट के मामले में पारित किया।

उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल ने APCPL के पक्ष में 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया। तीन सदस्यीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 2:1 के बहुमत से APCPL के पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनी के खिलाफ अवार्ड ₹494 करोड़ और ब्याज के साथ है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि कंपनी अवार्ड की समीक्षा कर रही है और इसे अपने हितों की रक्षा करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए से चुनौती देने की योजना बना रही है। कंपनी अवार्ड की विस्तृत समीक्षा करने की प्रक्रिया में है और कानूनी सलाह के अनुसार अवार्ड को चुनौती देने के लिए उचित कार्यवाही शुरू करेगी और अपने हितों की रक्षा करने के लिए सभी कदम उठाएगी।

पिछले महीने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा था कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी JR टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (JRTR) ने यस बैंक लिमिटेड (YBL) के साथ अपने सभी बकाया कर्ज को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

कंपनी ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि समझौता 26 नवंबर 2024 की डेट का है, जिसमें ₹271.18 करोड़ का वित्तीय दायित्व समाहित है, जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल हैं। यह समझौता रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो JRTR के लिए कॉर्पोरेट गारंटर के रूप में कार्य कर रहा था, कर्ज से संबंधित कोई भी और देनदारी से मुक्त करता है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज नोटिफिकेशन में उल्लेख किया।

शुक्रवार (20 दिसंबर) को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर BSE पर ₹287.25 पर बंद हुए, जो ₹6.60 या 2.25% की गिरावट दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।