Anil Ambani की Reliance Infra को 2 बैंकों से मिला बड़ा झटका!

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 28, 2024 10:12 IST

Reliance Infrastructure Ltd (Reliance Infra) ने जानकारी दी है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी  PS Toll Road Private Limited  (PSTR) को 26 दिसंबर 2024 को Axis बैंक और IDFC First Bank से नोटिस हासिल हुए हैं। ये नोटिस महाराष्ट्र के पुणे-सतारा खंड पर स्थित NH-44 पर PSTR के टोल प्रोजेक्ट से संबंधित हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा है कि हम आपको सूचित करते हैं कि PSTR को 26 दिसंबर 2024 को Axis बैंक लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड से नोटिस हासिल हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पुणे सतारा खंड पर NH-44 को 6 लेन बनाने के लिए कंसेशन समझौते के तहत बदलाव के अधिकार का इस्तेमाल करने का उल्लेख है। बैंक ने PSTR पर कथित DSRA डिफॉल्ट्स का हवाला देते हुए यह नोटिस जारी किया है।

बदलाव के अधिकार' का मतलब है कि अगर कुछ शर्तें जैसे भुगतान में डिफॉल्ट होती हैं, तो बैंक प्रोजेक्ट पर नियंत्रण ले सकते हैं। रिलायंस इन्फ्रा के मुताबिक Axis बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ने DSRA (डेड सर्विस रेसर्व अकाउंट) को लेकर समस्याएं उठाई हैं, जो एक ऐसा खाता है, जो सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने कर्ज दायित्वों को पूरा कर सके। अगर PSTR इस खाते को बनाए रखने में असमर्थ रहता है, तो बैंक अपनी हितों की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं, जिससे प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट या नियंत्रण में बदलाव हो सकता है।

रिलायंस इन्फ्रा ने यह भी कहा कि उसकी यूनिट इस मामले पर कानूनी सलाह लेगी और अपनी हितों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएगी। उनका कहना है कि कंपनी पर इसके वित्तीय प्रभाव का इस चरण में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और यह अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को नोटिस जारी होने से पहले 1.2% गिरकर ₹298.50 पर बंद हुए। हालांकि, स्टॉक साल 2024 में अब तक लगभग 50% बढ़ चुका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
