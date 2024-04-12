scorecardresearch
Reliance Infra Share Price Today; इस स्टॉक में बवाल क्यों मचा है?

रिलायंस इंफ्रा ने बीएसई में फाइलिंग डाली और कहा "हम आपको सूचित करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीएमआरसी द्वारा डीएएमईपीएल के खिलाफ दायर क्यूरेटिव याचिका को अनुमति दे दी है। रिलायंस इंफ्रा यह स्पष्ट करना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 10 अप्रैल, 2024 के आदेश से कंपनी पर कोई दायित्व नहीं डाला गया है और कंपनी को मध्यस्थता पुरस्कार के तहत डीएमआरसी/डीएएमईपीएल से कोई पैसा नहीं मिला है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 12, 2024 12:01 IST
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को फिर से गिरावट देखने को मिली
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को फिर से गिरावट देखने को मिली

Reliance Infrastructure Limited के शेयरों में शुक्रवार को फिर से गिरावट देखने को मिली और शेयर में गिरने का बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ये शेयर 20 फीसदी लुढ़ककर 181.95 रुपये के निचले प्राइस बैंड पर आ गया। इस कीमत पर यह महज दो कारोबारी दिनों में 35.98 फीसदी टूट चुका है।

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय को पलटने के बाद से काउंटर दबाव में है, जिसके तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये भुगतान करने के लिए कहा गया है।

रिलायंस इंफ्रा

रिलायंस इंफ्रा ने बीएसई में फाइलिंग मे कहा "हम आपको सूचित करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीएमआरसी द्वारा डीएएमईपीएल के खिलाफ दायर क्यूरेटिव याचिका को अनुमति दे दी है। रिलायंस इंफ्रा यह स्पष्ट करना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 10 अप्रैल, 2024 के आदेश से कंपनी पर कोई दायित्व नहीं डाला गया है और कंपनी को मध्यस्थता पुरस्कार के तहत डीएमआरसी/डीएएमईपीएल से कोई पैसा नहीं मिला है। इस गिरावट ने रिलायंस इंफ्रा ने पिछले चार महीनों में दर्ज की गई बढ़त को खत्म कर दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
