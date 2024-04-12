Stock to Watch Today: Vodafone Idea का आएगा 18,000 करोड़ का FPO

vodafone idea ने इस महीने 18,000 करोड़ रुपये के मेगा फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (FPO) लाने का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने वित्तीय हालत को ठीक करने और 5जी रॉल आउट करने के लिए सबसे बड़े एफपीओ को लाने का ऐलान किया है। इक्विटी के माध्यम से धन जुटाने की योजना इस कंपनी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है और आने वाले समय में कंपनी के निवेशकों एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिख सकती है।

बाजार विश्लेषकों

कंपनी की स्थिति को देखते हुए, बाजार विश्लेषकों का मानना है कि एफपीओ को खुदरा निवेशकों से अच्छा समर्थन मिल सकता है और एफपीओ लाने का फैसला सही समय पर किया गया है।

वोडाफोन आइडिया एफपीओ की जानकारी

वोडाफोन आइडिया का एफपीओ 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बोलियों के लिए खुला रहेगा, जिसमें शेयरों की न्यूनतम कीमत 10 रुपये प्रति शेयर होगी। इस एफपीओ से जुटाए गए धन से कंपनी सात महीने के भीतर अपनी 5जी नेटवर्क सेवा को शीघ्र शुरू करने तथा अपनी 4जी कवरेज का विस्तार करने के लिए करने की योजना बनाई है।