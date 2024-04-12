scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock to Watch Today: Vodafone Idea का आएगा 18,000 करोड़ का FPO

Stock to Watch Today: Vodafone Idea का आएगा 18,000 करोड़ का FPO

कंपनी की स्थिति को देखते हुए, बाजार विश्लेषकों का मानना है कि एफपीओ को खुदरा निवेशकों से अच्छा समर्थन मिल सकता है और एफपीओ लाने का फैसला सही समय पर किया गया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 12, 2024 11:51 IST
VI ने इस महीने 18,000 करोड़ रुपये के FPO लाने का ऐलान किया है
VI ने इस महीने 18,000 करोड़ रुपये के FPO लाने का ऐलान किया है

vodafone idea ने इस महीने 18,000 करोड़ रुपये के मेगा फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (FPO) लाने का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने वित्तीय हालत को ठीक करने और 5जी रॉल आउट करने के लिए सबसे बड़े एफपीओ को लाने का ऐलान किया है। इक्विटी के माध्यम से धन जुटाने की योजना इस कंपनी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है और आने वाले समय में कंपनी के निवेशकों एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिख सकती है।  

advertisement

Also Read: Bharti Hexacom IPO Bumper Listing: शानदार लिस्टिंग और निवेशकों के डिमैट हो गए ग्रीन

बाजार विश्लेषकों

कंपनी की स्थिति को देखते हुए, बाजार विश्लेषकों का मानना है कि एफपीओ को खुदरा निवेशकों से अच्छा समर्थन मिल सकता है और एफपीओ लाने का फैसला सही समय पर किया गया है।

वोडाफोन आइडिया एफपीओ की जानकारी

वोडाफोन आइडिया का एफपीओ 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बोलियों के लिए खुला रहेगा, जिसमें शेयरों की न्यूनतम कीमत 10 रुपये प्रति शेयर होगी। इस एफपीओ से जुटाए गए धन से कंपनी सात महीने के भीतर अपनी 5जी नेटवर्क सेवा को शीघ्र शुरू करने तथा अपनी 4जी कवरेज का विस्तार करने के लिए करने की योजना बनाई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 12, 2024