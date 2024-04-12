scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBharti Hexacom IPO Bumper Listing: शानदार लिस्टिंग और निवेशकों के डिमैट हो गए ग्रीन

Bharti Hexacom IPO Bumper Listing: शानदार लिस्टिंग और निवेशकों के डिमैट हो गए ग्रीन

भारती हेक्साकॉम राजस्थान और भारत के पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किलों में ग्राहकों को फिक्स्ड-लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करती है। इसकी सेवाएँ राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों तक फैली हुई हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 12, 2024 11:13 IST
भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के शेयरों ने शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत की
भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के शेयरों ने शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत की

Bharti Hexacom Limited के शेयरों ने शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत की, क्योंकि बीएसई पर शेयर 755.20 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो 570 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य से 32.49% अधिक है। इसी तरह, एनएसई पर शेयर ने अपने पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत 32.46 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 755 रुपये पर की। लिस्टिंग से पहले कंपनी को ग्रे मार्केट में 120-125 रुपये प्रति शेयर का प्रीमियम मिल रहा था, जिससे निवेशकों में 22-23 फीसदी की बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा था। हालांकि, इश्यू के बंद होने के बाद से ही अनऑफिशियल मार्केट में प्रीमियम लगातार बढ़ रहा था। लिस्टिंग से पहले ही जेएम फाइनेंशियल ने 790 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर कवरेज शुरू कर दिया था, जो इसके इश्यू प्राइस से 39 प्रतिशत की बढ़त की संभावना दर्शाता है। इस आईपीओ में 26 इक्विटी शेयरों का लॉट साइज था।

advertisement

Also Read: सरकारी ग्रीन एनर्जी कंपनी के IPO से जुड़ी अहम जानकारियां

4,275 करोड़ रुपये जुटाए

कंपनी ने अपनी प्राथमिक हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से सफलतापूर्वक 4,275 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया द्वारा 7,50,00,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल थी। इस कंपनी को अपने आईपीओ के लिए मजबूत प्रतिक्रिया मिली, जिससे कुल 29.88 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। भारती हेक्साकॉम राजस्थान और भारत के पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किलों में ग्राहकों को फिक्स्ड-लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करती है। इसकी सेवाएँ राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों तक फैली हुई हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 12, 2024