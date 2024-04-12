सरकारी ग्रीन एनर्जी कंपनी के IPO से जुड़ी अहम जानकारियां

भारतीय स्टॉक मार्केट में इन दिनों एक ऐसा IPO उतरने जा रहा है, जिसको लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये IPO, IREDA या फिर LIC जैसा होगा यानि कि बहुत ही बड़ी सरकारी कंपनी का IPO आ रहा है। इतना ही नहीं वैल्यूएशन के हिसाब ये देश का दूसरा सबसे बड़ा IPO होगा। भारत की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी NTPC Limited अपनी रिन्यूबल यूनिट NTPC Green का IPO लाने जा रही है। ये IPO कितना बड़ा होगा और इसके लिए कौन से इन्वेस्टमेंट बैंक शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। कबतक आ सकता है ये IPO?

NTPC Green Energy की शुरुआत

NTPC Green Energy की शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई थी। ये NTPC Limited की सब्सिडियरी कंपनी है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, NTPC Renewable Energy पूरे देश में बड़े सोलर विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स चला रही है और भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क योजना के तहत कई राज्यों में गीगावाट पैमाने के रिन्यूबल एनर्जी पार्क और प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी और ESG प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले NTPC इस कंपनी की 20% हिस्सेदारी एक स्ट्रैटेजिक निवेशक और मलेशिया की दिग्गज एनर्जी कंपनी को बेचने वाली थी लेकिन बाद में कंपनी ने अपना फैसला बदल दिया।

IPO

अब आते हैं IPO पर, करीब 10,000 करोड़ रुपये का IPO जल्द आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कंपनी IPO लेकर आती है तो किसी भी सरकारी कंपनी (PSU) की तरफ से लाया गया । अब तक का रकम के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा IPO होगा। इसके पहले 12 मई 2022 को सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) के लिए IPO लाया था। इस IPO के जरिये कंपनी ने 20,557 करोड़ रुपये जुटाए थे।मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने इस बड़े प्लान के लिए चार इन्वेस्टमेंट बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है।

कब तक आएगा ये IPO?

कब तक आएगा ये IPO? इसका जवाब देंगे लेकिन उससे पहले मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक NTPC Green ने अपने इस आईपीओ के लिए जिन चार बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है उसमें देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC Bank शामिल है। इसके अलावा IDBI Capital Markets and Securities, IIFL Securities और Nuvama Wealth Management को भी इस काम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, IDBI Capital की बोली सबसे कम रही। Goldman Sachs, Axis Capital, ICICI Securities और DAM Capital समेत दस बैंकों ने IPO के लिए बोली लगाई थी। बता दें कि NTPC Green Energy ने अपने IPO यानी पब्लिक इश्यू जारी करने के लिए फरवरी की शुरुआत में मर्चेंट बैंकर्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी किया था। IPO के आने खबर ये है कि एक टीवी इंटरव्यू में NTPC ग्रीन एनर्जी के CEO मोहित भार्गव ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 में IPO के साथ बाजार में उतरने का प्लान है। बता दें कि PSU सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी NTPC के शेयरों में इन दिनों बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी ने 1 साल में निवेशकों को करीब 113 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस समय इसका मार्केट कैप 2.77 लाख करोड़ रुपये के करीब है, जो कि LIC और ONGC के बाद सबसे बड़ा मार्केट कैप है।