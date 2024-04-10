Stocks to Invest: 10 ऐसे स्टॉक्स जिन पर आपको लेना चाहिए Buy या Sell का फैसला?

आज हम आपके सामने जो स्टोरी लेकर आए हैं। उससे पहले आपको एक फंडामेंटल बता देते हैं। हालांकि आप सब समझदार हैं। किसी भी स्टॉक को बढ़ाने और घटाने में कंपनी के फंडामेंटल्स यानि नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे तो जाहिर सी बात है स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और अगर स्टॉक खराब है तो निवेशकों को नुकसान भी झेलने को मिलेगा। अब यहां पर हम आपके सामने 10 स्टॉक रखेंगे जो Q4 के रिजल्ट्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप कहेंगे कि रिजल्ट्स को अभी आए नहीं है, तो फिर कैसे? तो यहां आपको बता दें कि Motilal Oswal की ओर से दिचलस्प रिपोर्ट जारी की गई है। जिसमें से 10 स्टॉक ऐसे हैं जो गेमचेंजर साबित हो सकते हैं। इसको हमने 5-5 अलग-अलग हिस्सों में कैटेगराइज किया है। 5 ऐसे स्टॉक हैं जिसके Q4 के रिजल्ट्स दमदार आसकते है, जिसकी संभावना Motilal Oswal की ओर जताई गई है और 5 ऐसे स्टॉक हैं जिसके प्रॉफिट में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो चलिए समझते हैं इस प्रॉफिट के हर एक पहलू पर।

तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 5 निफ्टी के ऐसे स्टॉक जिसमें Motilal Oswal की ओर से दावा किया जा रहा है कि इन कंपनियों के प्रॉफिट में 10-60% तक की गिरावट आ सकता है।

Tata Steel

पहला स्टॉक है टाटा स्टील का, जिसको लेकर मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री की गई है कि कंपनी के यूरोप ऑपरेशन क्रिटकल हैं। टाटा स्टील के प्रॉफिट 37.7% से गिरकर 1054 करोड़ हो सकता है। वहीं सेल्स में साल दर साल के हिसाब से 2.8% गिरावट 61,228 करोड़ पर जा सकता है। इस पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जियोग्राफिक्स के हिसाब से कंपनी के standard operating procedure पर नजर है।

JSW Steel

अगला स्टॉक JSW Steel, जहां मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि प्रॉफिट 58% घटकर 1,534 करोड़ पर पहुंच सकता है। वहीं सेल्स की बात की जाए तो साल दर साल के हिसाब से 4.6% गिरकर ये 44,791 करोड़ पर पहुंच सकता है। यहां पर मोतीलाल ओसवाल का तर्क है कि वित्त वर्ष 2024 के चौथे क्वार्टर में कोल की कीमत बढ़ी हुई दिखती है। मैनेजमेंट की कमेंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर, घरेलू परफॉर्मेंस और विदेशी सब्सिडियरीज काफी अहम रहेगा।

Tech Mahindra

याद रखिए ये वो स्टॉक हैं जिसके लिए प्रीडिक्ट किया जा रहा है कि स्टॉक के मुनाफे में गिरावट आ सकती है। अगला स्टॉक Tech Mahindra, इसके मुनाफे में 30% की गिरावट के साथ 923 करोड़ पर पहुंच सकता है। वहीं सेल्स में 3.5% की गिरावट के साथ 13,232 करोड़ पर पहुंच सकता है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है मेक्रो यानि दुनिया में जो चल रहा है उसके हिसाब से इस IT कंपनी की डील विन्स म्यूटिड यानि फ्लैट रह सकती है। वहीं मार्जिन्स में 140 बेसिस प्वाइंट्स QoQ आधार पर इंप्रूव हो सकते हैं, जिसके चलते कॉस्ट कंट्रोल की कोशिशें जारी हैं।

Bharti Airtel

चौथा स्टॉक है Bharti Airtel का, जिसके मुनाफे में साल दर साल के हिसाब से 15% गिरकर 2199 करोड़ पर पहुंच सकता है। वहीं सेल्स में 7.9% बढ़कर 38,860 पर जा सकता है।

BPCL

वहीं 5 वां स्टॉक है। Bharat Petroleum Corporation Limited, इसके लिए कहा जा रहा है कि मुनाफे में 15.9% गिरकर 6,362 crore तक हो जाएगा। वहीं सेल्स के नंबर एकदम फ्लैट रह सकते हैं। यानि निफ्टी की 5 कंपनियां, जिनके प्रॉफिट में बड़ा डिप आ सकता है।

अब बात करते हैं। कौन से ऐसे 5 स्टॉक हैं, जिसके रिजल्ट्स में 45% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

Maruti Suzuki

पहला स्टॉक है Maruti Suzuki, मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि साल दर साल के हिसाब से इस ऑटो कंपनी के मुनाफे में 51% की बढ़ोतरी हो सकती है और ये मुनाफा 2,623 करोड़ से बढ़कर 3,973 करोड़ हो सकता है। नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 21% का जंप देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ में 13% की बढ़ोतरी हो सकती है।

Shriram Finance

अगला स्टॉक है Shriram Finance, ब्रोकरेज को कंपनी के मुनाफे में 49.3% बढ़कर ₹1,953 करोड़ होने की उम्मीद है। NBFC के NII की ग्रोथ 22.1% बढ़ सकती है। assets under management में 22% का जंप दिख सकता है।

Grasim Industries

मोतीलाल ओसवाल का अगला पिक है Grasim Industries, उनका मानना है कि ब्लूचिप फर्म का शुद्ध लाभ Q4FY24 में सालाना 80% बढ़कर ₹170 करोड़ होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹90 करोड़ था... MOSL ने फर्म का स्टैंडअलोन EBITDA भी सालाना आधार पर 20 प्रतिशत बढ़कर ₹500 करोड़ होने का अनुमान लगाया है।

Apollo Hospital

हॉस्पिटल फर्म - पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹104 करोड़ के मुकाबले इसके शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 45.4% की वृद्धि ₹250 करोड़ है, बिक्री और EBITDA सालाना 14% और 25% बढ़कर ₹2500 करोड़ और ₹600 करोड़ होने की उम्मीद है। पुणे, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में क्षमता विस्तार पर अपडेट।

Dr Reddy's

फार्मा कंपनी Dr Reddy's Labs की बात करें नेट प्रॉफिट में 51.7% बढ़त के साथ ₹1,224 करोड़ पर पहुंच सकता है जो पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹959 करोड़ रहा है। total sales rise 16.9% to ₹7,055 crore versus ₹6,032 crore last year. वहीं brokerage का कहना है कि US salesके जरिए 32% ग्रोथ देखने को मिल सकती है।