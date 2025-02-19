Reliance Infra Share Price : 6% चढ़ा शेयर! BSE, NSE ने बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को लेकर मांगा जवाब - DETAILS

Reliance Infra Share Price : बुधवार के कारोबार में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Reliance Infrastructure Ltd) के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। स्टॉक 5.94 प्रतिशत बढ़कर 263.60 रुपये के अपने दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि साल 2025 में अब तक स्टॉक 19 प्रतिशत टूटा है।

Reliance Infra Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 2:28 बजे तक एनएसई पर 2.88% या 7.15 रुपये टूटकर 255.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.57% या 6.40 रुपये की तेजी के साथ 255.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि BSE और NSE ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से मीडिया रिपोर्ट में चल रही खबर "रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सौर, बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बना रहा है" पर स्पष्टीकरण मांगा है।

Reliance Infra Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक टूटा है, वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 10 प्रतिशत, और पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत गिरा है। हालांकि पिछले 6 महीने में स्टॉक 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 99 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 112 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1006 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में EPC सर्विस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और डिफेंस सेक्टर और मेट्रो, टोल रोड और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में कई प्रोजेक्टर में काम कर रही है। कंपनी ने मुंबई मेट्रो लाइन वन प्रोजेक्ट में भी काम किया है। दिसंबर 2024 तक कंपनी में प्रमोटरों की 16.50 फीसदी हिस्सेदारी थी।

