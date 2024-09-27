Reliance Infra Share में आज नजर रखें

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आज चर्चा में हैं, क्योंकि अनिल अंबानी की अगुवाई वाली इस कंपनी ने कहा है कि उसका बोर्ड 1 अक्टूबर को घरेलू या ग्लोबल बाजारों से फंड जुटाने पर विचार करेगा। गुरुवार को बीएसई पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 1.88% गिरकर 328.65 रुपये पर बंद हुए।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 1 अक्टूबर, 2024 को होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू और/या वैश्विक बाजारों से दीर्घकालिक संसाधन जुटाने पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर का पीई अनुपात -8.21 और प्राइस टू बुक रेश्यो 2.06 है। शेयर की प्रति शेयर आय -40.04 पर नकारात्मक है। बीएसई वेबसाइट के अनुसार इक्विटी पर रिटर्न भी -25.15 पर नकारात्मक है। कुम मिलाकर कंपनी के फंडामेंटल कमजोर हैं।

पिछले हफ़्ते अनिल अंबानी की अगुआई वाली इस कंपनी ने कहा था कि उसने अपना ऋण 3,831 करोड़ रुपये से घटाकर 475 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की कुल संपत्ति 9,041 करोड़ रुपये हो जाएगी। इस खबर के बाद शेयर में तेजी आई थी।

उस समय रिलायंस इंफ्रा ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा था, "कंपनी को कर्ज देने वाली कंपनी इन्वेंट एसेट्स सिक्यूरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए कुछ चार्ज्ड सिक्योरिटीज का नवीनीकरण किया है। इसके परिणामस्वरूप, इन्वेंट एआरसी की पूरी फंड आधारित बकाया राशि शून्य हो गई है। इसके अलावा, रिलायंस इंफ्रा ने भारतीय जीवन बीमा निगम, एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और अन्य कर्जदाताओं को अपनी वित्तपोषित बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।"