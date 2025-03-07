Reliance Industries Share Price: आज फिर से 3% की तेजी! 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ा MCap - खरीदने का सही समय?

Reliance Industries Share Price: मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयर में आज एक बार फिर से 3% की तेजी देखने को मिल रही है। शेयर आज लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में चढ़कर ट्रेड कर रहा है। इस तेजी के कारण कंपनी का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक चढ़ा है। कई ब्रोकरेज ने RIL पर पॉजिटिव रूख अपनाया है।

दोपहर 12:21 बजे तक शेयर एनएसई पर 3% या 36.30 रुपये चढ़कर 1,245.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.92% या 35.30 रुपये की तेजी के साथ 1245.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

RIL पर Emkay Global

ब्रोकरेज ने कहा कि रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क मोटे तौर पर 0-5 प्रतिशत और पेट्रोकेमिकल पर आयात शुल्क मोटे तौर पर 5-10 प्रतिशत के उचित दायरे में हैं।

ब्रोकरेज ने कहा कि चालू वित्त वर्ष (FY25) की शुरुआत धीमी रही है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी का मुनाफा केवल 2% बढ़ेगा क्योंकि O2C बिजनेस में 10-15% की गिरावट आने की उम्मीद है। रिटेल बिजनेस में मंदी आ रही है, पिछले साल के 25-30% की तुलना में इसमें 10% से भी कम वृद्धि होने की उम्मीद है। और अपस्ट्रीम कारोबार (जिसमें तेल की खोज और उत्पादन शामिल है) पिछले वर्षों में तेजी से वृद्धि के बाद सामान्य स्तर पर लौट रहा है।

धीमी ग्रोथ के बावजूद ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आरआईएल FY25-27E के दौरान 10 प्रतिशत APAT CAGR देख सकता है, जिसमें O2C के साथ-साथ जियो में भी जोखिम है।

RIL पर Jefferies

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने इस शेयर पर अपनी BUY रेटिंग को बरकरार रखा है और इसका टारगेट प्राइस 1600 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है क्योंकि इसका रिटेल कारोबार धीमा हो रहा है और इसका O2C बिजनेस उम्मीद के मुताबिक ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है।