Rekha Jhunjhunwala के निवेश वाली कंपनी का IPO खुलते ही Grey Market में हुआ बड़ा खेल!

झुनझुनवाला परिवार के जरिए निवेश Inventurus Knowledge Solutions or IKS Health Ltd. का ₹2,500 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) गुरुवार, 12 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है।

इस इश्यू की कीमत ₹1,265 - ₹1,329 प्रति शेयर के बीच निर्धारित की गई है। पूरे ₹2,500 करोड़ के इश्यू में ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसका मतलब है कि कंपनी को इस लेन-देन से कोई भी proceeds नहीं मिलेंगे।

अशरा फैमिली ट्रस्ट (प्रमोटर), आर्यमन झुनझुनवाला डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, आर्यवीर झुनझुनवाला डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, निशा झुनझुनवाला डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट कुछ ऐसे सेलिंग शेयरहोल्डर्स हैं जो इस IPO में भाग ले रहे हैं। रेखा झुनझुनवाला इस हेल्थकेयर सेवा प्रदाता कंपनी की प्रमोटर्स में से एक हैं। कंपनी के प्रमोटर्स की प्री-ऑफर शेयरहोल्डिंग में रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के 3,90,478 शेयर हैं, जो कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 0.23 प्रतिशत है। प्रसिद्ध निवेशक स्व. राकेश झुनझुनवाला ने 2007 में जब कंपनी एक स्टार्ट-अप BPO (बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गनाइजेशन) थी, तब $5.5 मिलियन में इन्वेंट्यूरस नॉलेज सॉल्यूशंस में हिस्सेदारी खरीदी थी।

क्या इसे सब्सक्राइब किया जाए या इस IPO को अवॉइड करना चाहिए?

अज्कॉन ग्लोबल ने IPO के लिए "सब्सक्राइब" की सिफारिश की है। इसने कहा कि Aquity Holdings का अधिग्रहण कंपनी के सर्विस पोर्टफोलियो और भौगोलिक दायरे को बढ़ाएगा।

SBI कैप्स ने भी कट-ऑफ कीमत पर "सब्सक्राइब" की सिफारिश की है। यह मानता है कि कंपनी की बढ़ोतरी की क्षमता हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की सप्लाई और मांग के बढ़ते अंतर, मुनाफे में कमी, मूल्य आधारित देखभाल को अपनाने और स्वास्थ्य सेवा कंज्यूमर में वृद्धि से प्रेरित होगी। ब्रोकरेज ने कहा कि हालांकि, कंपनी के खिलाफ चल रहे मुकदमेबाजी से कोई भी विकास भविष्य में एक समस्या उत्पन्न कर सकता है।

KRChoksey रिसर्च ने भी IPO को "सब्सक्राइब" रेटिंग दी है। ₹1,329 के ऊपरी मूल्य बैंड पर कंपनी का वैल्यूशन 61.6 गुना प्राइस-टू-अर्निंग्स मल्टीपल पर किया गया है, जिसे KRChoksey "आकर्षक" मानता है। कंपनी की मजबूत बुनियादी संरचना, स्केलेबल समाधान और स्वास्थ्य देखभाल की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल इसे एक विकास-केंद्रित और टिकाऊ निवेश के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

GMP से संकेत

इन्वेंचुरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹422 है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹1329 है। आज के GMP को जोड़ने पर इसकी अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹1751 हो सकती है। प्रति शेयर अनुमानित लाभ प्रतिशत 31.75% है।