Multibagger Stock: 60 करोड़ में हुई जमीन की डील, इस कंपनी के शेयर पर अब रहेगी सभी की नजर

शेयर बाजार में निवेश के लिए कई छुटकु स्टॉक भी है। इन स्टॉक ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको 54 रुपये के इस शेयर पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल, हाल ही में कंपनी ने 60 करोड़ रुपये की डील की है।

New Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 10:52 IST
RDB Infrastructure And Power Ltd

शेयर बाजार में कई ऐसे छोटे शेयर है जिसने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको RDB Infrastructure And Power Ltd के शेयर पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसने जमीन की डील की है। इस डील के बाद यह शेयर निवेशकों के फोकस में आ गया है। 

आपको बता दें कि आज कंपनी के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। 10.45 बजे कंपनी के शेयर (RDB Infrastructure And Power Ltd Share Price) 3.40 फीसदी गिरकर 54.50 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

60 करोड़ रुपये की हुई बड़ी डील

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार RDB Infrastructure And Power Ltd ने अपनी 10,667.52 वर्ग मीटर की गैर-कृषि लीजहोल्ड जमीन 60 करोड़ रुपये में बेच दी है। कंपनी ने यह जमीन Samprati Buildcon Private Limited को बेची है। कंपनी ने इस लेन-देन के लिए एक आधिकारिक Slump Sale Agreement पर सिग्नेचर कर दिए हैं।

RDB Infrastructure And Power Ltd शेयर की परफॉर्मेंस (RDB Infrastructure And Power Ltd Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार पिछले एक महीने में शेयर में 0.26 फीसदी की बढ़त आई है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 0.93 फीसदी गिरा है। स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो सालभर में शेयर ने 272.78 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं. दो साल में शेयर ने 1229.27 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 2768.42 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 941.95 करोड़ रुपये है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Apr 16, 2025