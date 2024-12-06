scorecardresearch
RBI Monetary Policy जानिए आपकी EMI पर क्या आया फैसला

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानि मौद्रिक नीति समिति का निष्कर्ष आ गया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बैठक में लिए गए बड़े फैसलों का एलान कर दिया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 6, 2024 10:27 IST
The RBI has maintained the repo rate at 6.5% since February 2023. 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानि मौद्रिक नीति समिति का निष्कर्ष आ गया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बैठक में लिए गए बड़े फैसलों का  एलान कर दिया है। 

आपको बता दें कि बड़ी आर्थिक चुनौतियों के बीच हुई इस बैठक में रेपो रेट से जुड़ा फैसला लिया गया और लगातार 11वीं बार ऐसा हुआ है जब RBI  ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। करीब 22 महीने से RBI की ओर से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

RBI की रेपो रेट (Repo Rate) 6.50 प्रतिशत पर ही कायम है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एमपीसी मीटिंग के आखिरी दिन यानी आज (9 अक्टूबर) अपने फैसलों की जानकारी दी। यह मीटिंग 4 दिसंबर को शुरु हुई थी और आज इसका आखिरी दिन था।

RBI की 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 4-2 के रेश्यो में रेपो रेट में बदलाव ना करने का फैसला लिया गया। यानी 6 में से 4 सदस्यों ने रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर ही बरकरार रखने में सहमति जताई।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति का व्यापक प्रभाव होता है, समाज के हर क्षेत्र के लिए कीमत स्थिरता जरूरी और हम आर्थिक बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। आरबीआई अपने मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ बनाए रखेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
