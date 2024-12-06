Canara Bank पर आई बड़ी खबर, RBI से मिली बड़ी मंजूरी

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारCanara Bank पर आई बड़ी खबर, RBI से मिली बड़ी मंजूरी

सरकारी बैंक Canara Bank ने कहा है कि उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से Canara Robeco Asset Management Company Ltd (13%) और Canara HSBC Life Insurance Company Ltd (14.5%) में अपनी हिस्सेदारी को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPOs) के जरिए बेचने की मंजूरी मिल गई है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 6, 2024 07:16 IST
सरकारी बैंक Canara Bank ने कहा है कि उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से Canara Robeco Asset Management Company Ltd (13%) और Canara HSBC Life Insurance Company Ltd  (14.5%) में अपनी हिस्सेदारी को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPOs) के जरिए बेचने की मंजूरी मिल गई है।

रेग्युलेटरी फाइलिंग में कैनरा बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 दिसंबर 2024 को अपने लेटर के जरिए से हमारे बैंक को कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 13% और 14.5% की हिस्सेदारी को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए से बेचने की मंजूरी दी है।

RBI ने यह भी निर्देश दिया कि बैंक सरकार के जरिए निर्धारित 31 अक्टूबर 2029 की समय सीमा का पालन करते हुए इन दोनों संस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी 30% तक घटा दे। इसके अलावा बैंक ने कहा है कि RBI ने सूचित किया कि भारत सरकार के जरिए दी गई छूट के अनुसार बैंक को इन संस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी 30% तक लाने के लिए 31 अक्टूबर 2029 की समय सीमा का पालन करना चाहिए।

कैनरा बैंक ने IPO प्रक्रिया पर समय पर अपडेट देने का आश्वासन दिया और कहा है कि इसके बाद बैंक IPO प्रक्रिया की शुरुआत करेगा और इस संबंध में सभी महत्वपूर्ण ग्रोथ की जानकारी एक्सचेंजों को SEBI LODR नियमों के अनुसार देगा। कैनरा बैंक लिमिटेड के शेयर बीएसई पर ₹108.15 पर क्लोजिंग हुए, जो ₹0.45, या 0.41% की गिरावट के साथ थे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

