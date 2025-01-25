भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के तीन बैंकों के खिलाफ सख्त कर्रवाई (RBI Action) की है। आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके बताया कि उसने नियमों के उल्लंघन करने की वजह से तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने फटकार लगाते हुए इन बैंकों पर 5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। हम आपको नीचे उन तीन बैंकों के बारे में बता रहे हैं।

advertisement

इन बैंकों के खिलाफ लिया एक्शन

सेंट्रल बैंक ने J&K Bank पर 3.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। बैंक ने केवाईसी नियमों का सही से पालन नहीं किया है। इस वजह से बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

कैनरा बैंक (Canara Bank) पर 1.63 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई। आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र लोन और डिपॉजिट पर ब्याज दरों और फाइनेंशियल इनकुलजन पर दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण एक्शन लिया है।

बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। समय सीमा के भीतर शिक्षा और जागरूकता फंड में रकम ट्रांसफर नहीं करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने क्यों लिया ये फैसला

सेंट्रल बैंक का मुख्य उद्देश्य भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित, पारदर्शी और स्थिर बनाए रखना है। ऐसे में अगर कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है को केंद्र बैंक उनके सख्त कार्रवाई करता है। बैंक यह सख्त कदम इसलिए उठाते हैं कि ग्राहक का बैंक पर भरोसा बना रहे।

अब सवाल आता है कि आरबीआई के इस सख्त कार्रवाई के बाद कस्टमर का क्या होगा। आरबीआई के इस कर्रवाई का असर ग्राहक नहीं पड़ेगा। दरअसल, जब आरबीआई किसी बैंक के लाइसेंस को रद्द करते हैं या फिर कारोबार पर रोक लगाते हैं तब ही ग्राहक पर इसका असर पड़ता है।

