Newsशेयर बाज़ारRatan Tata की हालत गंभीर, ICU में भर्ती

Ratan Tata की हालत गंभीर, ICU में भर्ती

Tata Sons के मानद चेयरमैन और जाने-माने उद्योगपति रतन टाटा की तबीयत खराब हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतन टाटा ICU में भर्ती हैं। रॉयटर्स ने ये खबर साझा की है। इससे पहले रतन टाटा को सोमवार को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 20:14 IST

आपको बता दें कि रतन टाटा की उम्र 86 साल है। सोमवार को जब रतन टाटा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि वह रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। वह ज्यादा उम्र के चलते रेगुलर चेकअप से गुजर रहे हैं।

ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार

आपको याद दिला दें कि रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े ग्रुप टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने Tata Group को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया थाl उन्होंने साल 2012 तक इस ग्रुप का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। साल 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज की स्थापना की और साल 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को मार्केट में लिस्‍ट कराया था।

