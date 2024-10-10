Ratan Tata: रतन टाटा ने कैसे बुलंदियों तक पहुंचाया Tata Group को

टाटा समूह भारत का सबसे प्रतिष्ठित और पुराना व्यावसायिक समूह है, जिसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। इस समूह ने न केवल भारत में औद्योगिक क्रांति का बीड़ा उठाया, बल्कि देश की प्रगति और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा समूह की कहानी उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रेरक यात्रा है, जिसमें रतन टाटा का योगदान अद्वितीय और ऐतिहासिक है।

advertisement

टाटा ग्रुप की स्थापना

1868 में जमशेदजी टाटा ने एक छोटे कपास व्यवसाय के रूप में टाटा समूह की शुरुआत की। उनका सपना था कि भारत में एक मजबूत औद्योगिक आधार हो और देश की जनता को रोजगार और अवसर मिलें। जमशेदजी टाटा के चार बड़े सपने थे: स्टील उत्पादन, एक हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना, एक विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान और एक लक्जरी होटल। उन्होंने इन सभी सपनों को आकार दिया, और उनके नेतृत्व में 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुई, जो भारत की पहली स्टील फैक्ट्री थी।

जमशेदजी के बाद उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने समूह का नेतृत्व किया और उन्होंने जमशेदजी के सपनों को साकार किया। इस समय के दौरान टाटा समूह ने कई क्षेत्रों में विस्तार किया, जैसे ऊर्जा, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, और मशीनरी।

रतन टाटा का आगमन और नेतृत्व

रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ और उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। 1962 में उन्होंने टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया और धीरे-धीरे विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने समूह की संरचना और विस्तार को समझा।

1991 में, रतन टाटा ने जेआरडी टाटा से समूह की बागडोर संभाली। उस समय टाटा समूह एक विशाल समूह था, लेकिन इसमें विविधता थी और यह मुख्य रूप से भारतीय बाजार पर केंद्रित था। रतन टाटा ने इस स्थिति को बदलते हुए समूह को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया और नवाचारों की नई राहें खोलीं।

रतन टाटा का योगदान

रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई प्रमुख अधिग्रहण और रणनीतिक बदलाव किए, जिससे समूह का दायरा और प्रभाव काफी बढ़ गया। रतन टाटा के योगदान को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं में समझा जा सकता है:

अधिग्रहण और वैश्विक विस्तार: रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की दिशा में कदम उठाए। 2000 में उन्होंने टाटा टी द्वारा ब्रिटेन की प्रतिष्ठित चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। इसके बाद 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया, जो उस समय की सबसे बड़ी भारतीय अधिग्रहण डील थी। 2008 में, टाटा मोटर्स ने प्रतिष्ठित कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जिसने टाटा समूह को वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रमुख स्थान दिलाया।

टाटा नैनो – आम आदमी की कार: रतन टाटा का एक और महत्वपूर्ण योगदान "टाटा नैनो" कार की लॉन्चिंग थी। यह कार दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य था आम आदमी के लिए कार को सुलभ बनाना। हालांकि इस परियोजना को व्यावसायिक रूप से बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह टाटा की सोच और नवाचार की क्षमता का प्रतीक थी।

advertisement

सामाजिक उत्तरदायित्व: रतन टाटा हमेशा से ही सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहे। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया। रतन टाटा का मानना था कि व्यापार का असली उद्देश्य समाज की सेवा करना है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के महत्व को स्थापित किया और उसे प्रभावी ढंग से लागू किया।

तकनीकी नवाचार और उद्योग 4.0: रतन टाटा ने टाटा समूह को तकनीकी नवाचार की दिशा में अग्रसर किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को उन्होंने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया और यह आज भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक है।

लचीले और नैतिक नेतृत्व का उदाहरण: रतन टाटा को हमेशा एक नैतिक और लचीले नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा गया है। उन्होंने समूह के व्यापारिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए व्यावसायिक निर्णय लिए। उनके नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि टाटा समूह का ब्रांड न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी मजबूत हो।