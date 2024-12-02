Rajputana Biodiesel IPO, GMP: स्टॉक लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ा

scorecardresearch
यह लिस्टिंग एसएमई आईपीओ को हाल ही में मिली मजबूत प्रतिक्रिया के मद्देनजर होगी, जिसमें राजेश पावर सर्विसेज सोमवार को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर 335 रुपये के अपने निर्गम मूल्य की तुलना में 90 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 636.50 रुपये पर सूचीबद्ध हुई। एसएमई काउंटर ने बाद में 668.30 रुपये के 5 प्रतिशत सर्किट को छुआ, जिससे लिस्टिंग के दिन की बढ़त 99.49 प्रतिशत हो गई।

UPDATED: Dec 2, 2024 16:27 IST
राजपुताना बायोडीजल आईपीओ: आज एसएमई राजेश पावर लिमिटेड द्वारा शानदार आईपीओ लिस्टिंग के बाद, जयपुर स्थित एसएमई राजपुताना बायोडीजल लिमिटेड मंगलवार को शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पिछले दिन के 125 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 135 रुपये प्रति शेयर हो गया है। यह 123-130 रुपये प्रति शेयर की कीमत की ऊपरी सीमा से 104 प्रतिशत अधिक है।

यह लिस्टिंग एसएमई आईपीओ को हाल ही में मिली मजबूत प्रतिक्रिया के मद्देनजर होगी, जिसमें राजेश पावर सर्विसेज सोमवार को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर 335 रुपये के अपने निर्गम मूल्य की तुलना में 90 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 636.50 रुपये पर सूचीबद्ध हुई। एसएमई काउंटर ने बाद में 668.30 रुपये के 5 प्रतिशत सर्किट को छुआ, जिससे लिस्टिंग के दिन की बढ़त 99.49 प्रतिशत हो गई।

राजपुताना बायोडीजल जैव ईंधन और ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड जैसे उप-उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति में माहिर है, जो विविध उद्योग आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह राजस्थान के फुलेरा में 4,000 वर्ग मीटर की सुविधा संचालित करता है। कंपनी की स्वीकृत उत्पादन क्षमता 30 केएलपीडी और स्थापित क्षमता 24 केएलपीडी है।

26 नवंबर से 28 नवंबर तक चले आईपीओ से कुल 24.70 करोड़ रुपये जुटाए गए। यह पूरी तरह से 19,00,000 इक्विटी शेयरों की ताजा बिक्री थी। ऊपरी बैंड पर, इस इश्यू का मूल्यांकन वित्त वर्ष 24 के 6.43 रुपये के ईपीएस के आधार पर 20.21 गुना के पीई अनुपात पर किया गया था। वित्त वर्ष 25 की वार्षिक आय के आधार पर, आईपीओ का मूल्यांकन 11.74 गुना था।

हालांकि, एंकर निवेशकों ने केवल 5,15,000 इक्विटी शेयर या इश्यू का 27.11 प्रतिशत हिस्सा ही खरीदा। शेष शुद्ध इश्यू में 13,85,000 इक्विटी शेयर या इश्यू का 72.89 प्रतिशत हिस्सा शामिल है, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपये है। तीन दिन की बोली प्रक्रिया के दौरान इसे 718.81 गुना सब्सक्राइब किया गया। सब्सक्रिप्शन आंकड़ों के अनुसार, शुद्ध इश्यू में 12,940 करोड़ रुपये की बोलियां लगीं।

गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए आरक्षित हिस्से को 1,345.95 गुना, खुदरा हिस्से को 746.57 गुना बुक किया गया, जबकि योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित हिस्से को 177.38 गुना बोलियां प्राप्त हुईं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
