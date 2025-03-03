Railway Stocks: मंगलवार को फोकस में रहेंगे ये दो रेलवे PSU, बाजार बंद होने के बाद किया ये बड़ा ऐलान

Railway Stocks: सोमवार को बाजार बंद होने के बाद रेलवे सेक्टर से जुड़ी दो सरकारी कंपनियों ने बड़ा ऐलान किया है जिसके बाद ये दोनों पीएसयू स्टॉक कल यानी मंगलवार के कारोबार में फोकस में रहेंगे। इन सरकारी कंपनियों का नाम है Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited (IRCTC) और Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC).

IRCTC और IRFC दोनों ही कंपनियों को सरकारी की ओर से ‘नवरत्न’ (Navratna) कंपनी होने जा दर्जा मिला है। इससे पहले IRCTC और IRFC दोनों कंपनियां श्येड्यूल A में मिनी रत्न कंपनियां थी।

क्या होता है नवरत्न कंपनी?

नवरत्न कंपनी एक सरकारी कंपनी होती है जिसे नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। ये कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और घरेलू और वैश्विक स्तर पर अन्य सरकारी कंपनियों की तुलना में प्रतिष्ठित स्थान रखती हैं।

नवरत्न कंपनी होने से होगा यह लाभ

नवरत्न कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना किसी एक प्रोजेक्ट में 1,000 करोड़ रुपये या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती हैं।

नवरत्न कंपनियों को एक साल के अंदर अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश करने की अनुमति होते ही लेकिन यह निवेश 1,000 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए।

नवरत्न कंपनियों को दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की भी अनुमति होती है, जैसे कि संयुक्त उद्यम बनाना, समझौते करना और विदेशों में अपनी सहायक कंपनियां खोलना।

IRFC Share Price

सोमवार को बीएसई पर स्टॉक 1.11% या 1.25 रुपये टूटकर 111.15 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.73% या 0.82 रुपये टूटकर 111.60 रुपये पर बंद हुआ।

IRCTC Share Price

सोमवार को बीएसई पर स्टॉक 0.75% या 5 रुपये की तेजी के साथ 676.05 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.02% या 6.85 रुपये चढ़कर 677.80 रुपये पर बंद हुआ।