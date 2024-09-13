scorecardresearch
Railway Stock Today: 716 करोड़ रुपये के ऑर्डर से फुर्र हो गया ये रेलवे स्टॉक

इससे पहले इस कंपनी को एनएच-47 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 780 करोड़ रुपये का एक और ऑर्डर मिला था।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 13, 2024 11:44 IST

HG Infra Engg के शेयरों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी का कहना है कि उसे महाराष्ट्र में 716 करोड़ रुपये की सेंट्रल रेलवे परियोजना का ऑर्डर मिला है। 
कंपनी का कहना है कि इस परियोजना में महाराष्ट्र में धुले (बोरविहिर) और नरदाना के बीच लगभग 49.45 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण शामिल है। इस परियोजना की निर्माण समयसीमा 30 महीने है। इसे इंजीनियरिंग और खरीद अनुबंध (ईपीसी) मोड पर पूरा किया जाएगा। 

इससे पहले इस कंपनी को एनएच-47 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 780 करोड़ रुपये का एक और ऑर्डर मिला था। 

इस प्रोजेक्ट में गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 (NH-47) के 10.630 किलोमीटर लंबे हिस्से को अपग्रेड करना शामिल था, खास तौर पर नारोल और सरखेज जंक्शनों के बीच। इस परियोजना में एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शामिल है और इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत बनाया जाना है, जिसे ढाई सालों में पूरा करना है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 13, 2024