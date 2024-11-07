scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRVNL Q2 Results: कंपनी के कमजोर नतीजे, निवेशकों की बढ़ेगी टेंशन!

RVNL Q2 Results: कंपनी के कमजोर नतीजे, निवेशकों की बढ़ेगी टेंशन!

बाजार बंद होने के बाद सरकारी रेलवे कंपनी RVNL ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। RVNL के शेयर गुरुवार को 1.38% की बढ़त के साथ ₹476.15 पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों में हाल के दिनों में ऑर्डर जीतने के कारण शानदार रैली देखने को मिली है और अब तक इस साल इन शेयरों में 161% की बढ़त दर्ज की गई है।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 7, 2024 17:00 IST

RVNL (रेलवे विजन लिमिटेड) ने सितंबर तिमाही में ₹286.89 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल की समान तिमाही से 27.12% कम है। वहीं कंपनी के रेवेन्यू में भी 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह ₹4,854.95 करोड़ पर पहुंच गई है। यह आंकड़े विश्लेषकों के अनुमानों से नीचे रहे हैं।

विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹347.9 करोड़ से ₹355.8 करोड़ के बीच रहेगा और रेवेन्यू ₹4,816 करोड़ से ₹5,160 करोड़ के बीच होगा। इस गिरावट के पीछे कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय सेगमेंट्स में धीमी बढ़ोतरीऔर कम प्रोजेक्ट एग्जिक्यूशन यानि निष्पादन को कारण बताया गया है।

हालांकि RVNL ने हाल ही में कई बड़े ऑर्डर्स जीते हैं, जिनमें BSNL के साथ ₹5,008.20 करोड़ का प्रोजेक्ट और कर्नाटका में ₹613 करोड़ का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल है।

