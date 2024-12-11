इस Railway Stock ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया! असली खेल होना बाकी है

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस Railway Stock ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया! असली खेल होना बाकी है

जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। स्टॉक 13.03 प्रतिशत बढ़कर ₹561.85 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह आखिरी बार ₹555.50 पर 11.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 11, 2024 16:31 IST

Jupiter Wagons Ltd  के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। स्टॉक 13.03 प्रतिशत बढ़कर ₹561.85 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह आखिरी बार ₹555.50 पर 11.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी  के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। इस प्राइस पर, इस स्क्रिप ने 2024 कैलेंडर साल में अब तक 73.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है।

WealthMills Securities के डायरेक्टर ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रांथि बथिनी का कहना है कि रेलवे स्टॉक्स पिछले तीन महीनों से कंसोलिडेशन फेज में रहे हैं। इनमें से अधिकांश स्टॉक्स पिछले दो वर्षों में मल्टीबैगर रहे हैं। कमाई के नजरिये और केंद्र सरकार की रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे उपयुक्त हैं। हालांकि, कुछ स्टॉक्स में वैल्यूएशन में उबाल हो सकता है। इसलिए, यह जरूरी है कि स्टॉक को विशिष्ट रूप से देखें और केवल व्यक्तिगत स्टॉक के वैल्यूएशन पर ध्यान दे।

बथिनी ने यह भी कहा कि रेल इंफ्रा थीम पर अधिक जोर दिया जा रहा है, यही कारण है कि ये रेलवे स्टॉक्स फिर से गति पकड़ रहे हैं। आज जुपिटर वैगन्स के स्टॉक में BSE पर हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया।  यह दो हफ्ते के औसत वॉल्यूम 73,000 शेयरों से काफी अधिक था।

काउंटर का टर्नओवर ₹48.27 करोड़ रहा और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन (एम-कैप) ₹23,534.17 करोड़ था। यहां 5,17,661 सेल ऑर्डर थे, जबकि 59,730 शेयरों के बाय ऑर्डर थे। 

Angel One के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट - टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स ओशो कृष्णन का कहना है कि तकनीकी रूप से, काउंटर चार्ट पर 'बुलिश' नजर आता है और ₹520-496 के रेंज में सपोर्ट देखा जा सकता है। जुपिटर वैगन्स ने मूल्य और वॉल्यूम में एक मजबूत स्पर्ट देखा है। जो एक बुलिश सेटअप को व्यक्त करता है। ₹520-500 की रेंज में किसी भी कमी को सहारा देने की संभावना है। इस काउंटर-ट्रेंड के साथ, स्टॉक ₹600 के ज़ोन को टेस्ट करने के लिए तैयार है।

आनंद राठी के सीनियर मैनेजर - टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जिगर एस पटेल का कहना है कि सपोर्ट ₹520 पर होगा और रेजिस्टेंस ₹562 पर होगा। ₹562 के ऊपर निर्णायक मूव से ₹600 तक के और उछाल की संभावना हो सकती है। ट्रेडिंग रेंज ₹520 और ₹600 के बीच होगी।

सितंबर 2024 तक, प्रमोटर्स ने इस प्राइवेट रेल फर्म में 68.11 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी है। इस बीच, भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) लिमिटेड, टिटागरह रेल सिस्टम्स लिमिटेड (पूर्व में टिटागरह वैगन्स लिमिटेड) और टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में भी आज एक अच्छी बढ़ोतरी देखी गई।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
