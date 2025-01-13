scorecardresearch
Railway PSU Stock अपने हाई से 44 प्रतिशत नीचे, बजट से पहले आया खरीदारी का मौका?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Jan 13, 2025 13:12 IST

निवेशकों के पसंदीदा Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL) के शेयर सोमवार को 7% और गिर गए, जो मिडकैप और स्मॉलकैप सेक्टर में जारी गिरावट के अनुरूप है। इस रेलवे PSU के लिए तीसरा दिन लगातार गिरावट का रहा है।

सोमवार की गिरावट के साथ RVNL के शेयर अब ₹647 के शिखर से 45% नीचे आ गए हैं, जो उन्होंने पिछले साल अगस्त में हासिल किया था। शेयर का मौजूदा भाव करीब 365 रुपए प्रति शेयर पर आ गया है।

RVNL के शेयर जनवरी महीने में 13% गिर चुके हैं। यह स्टॉक के लिए लगातार पांचवीं मंथली गिरावट होगी, क्योंकि 2024 के पिछले चार महीनों में भी यह गिरावट देखी गई थी। यह RVNL की लिस्टिंग के बाद पहला मौका है जब स्टॉक लगातार पांच महीने गिरने की स्थिति में होगा।

चार्ट्स के अनुसार स्टॉक "ओवरसोल्ड" क्षेत्र में है, क्योंकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 25 है। 30 से कम का RSI यह संकेत देता है कि स्टॉक "ओवरसोल्ड" क्षेत्र में है। RVNL के शेयरों ने अपने शिखर से महत्वपूर्ण सुधार देखा है, फिर भी यह स्टॉक अपने ऐतिहासिक मल्टीपल्स से काफी ऊपर है।

RVNL के शेयर वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2026 के प्राइस-टू-अर्निंग मल्टीपल पर 42.77 गुना पर ट्रेड हो रहे हैं, जबकि इसके पांच साल के औसत पी/ई मल्टीपल सिर्फ 12 गुना है।

RVNL ने अभी तक दिसंबर तिमाही के लिए अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न का खुलासा नहीं किया है। सितंबर तिमाही तक सरकार के पास कंपनी में 72% से अधिक हिस्सेदारी थी।

रेलवे PSU के पास महत्वपूर्ण विश्लेषक कवर नहीं है, क्योंकि सिर्फ तीन विश्लेषक स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। इनमें से तीन "खरीद", "रखें" और "बेचें" के बीच विभाजित हैं। RVNL के शेयर वर्तमान में ₹365.4 पर 7.2% गिरावट के साथ ट्रेड हो रहे हैं। पिछले एक महीने में, स्टॉक में 22% की गिरावट आई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
