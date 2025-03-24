scorecardresearch
RailTel Share Price: तूफानी रफ्तार! इस खबर के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा रेलवे पीएसयू स्टॉक

शेयर ने आज, दिन का उच्चतम स्तर 339.50 रुपये को टच किया है। चलिए जानते हैं आखिर क्यों है शेयर में तेजी?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 24, 2025 11:50 IST

RailTel Share Price: रेलवे सेक्टर की पीएसयू कंपनी RailTel Corporation of India Ltd के शेयर में आज छप्परफाड़ तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में यह तेजी कंपनी को एक बड़े ऑर्डर मिलने के बाद आई है। सुबह 11:20 बजे तक शेयर 5.5% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। 

शेयर ने आज, दिन का उच्चतम स्तर 339.50 रुपये को टच किया है। चलिए जानते हैं कंपनी का कितना बड़ा ऑर्डर मिला है और क्या है अन्य डिटेल्स।

RailTel को मिला बड़ा ऑर्डर

रविवार 23 मार्च को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) से 25,15,24,500 रुपये (25 करोड़ रुपये) का वर्क ऑर्डर मिला है। 

कंपनी ने बताया कि यह ऑर्डर मौजूदा MPLS/ILL लिंक के रिन्यूअल और प्रस्तावित नए कनेक्शनों के लिए 5 साल की दर का कॉन्ट्रैक्ट है, जो फिजिबिलिटी पुष्टि के अधीन 5 साल की अवधि में आ सकता है।

कंपनी को यह ऑर्डर 5 साल के लिए मिला है जिसे कंपनी को 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक पूरा करना है।

RailTel Share Price

सुबह 11:20 बजे तक  शेयर एनएसई पर 5.63% या 17.45 रुपये की तेजी के साथ 327.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 5.52% या 17.10 रुपये चढ़कर 326.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

RailTel Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 17 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 29 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 9 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 226 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 262 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 24, 2025