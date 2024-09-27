RailTel को 155.72 करोड़ रुपये का नया ठेका मिला
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय से एक महत्वपूर्ण कार्यादेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यादेश के तहत रेलटेल को कोंकण, पुणे और नासिक क्षेत्रों में ASSK-GP परियोजना को संचालित करना होगा। यह अनुबंध 155.72 करोड़ रुपये का है, और परियोजना को 25 सितंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
यह परियोजना महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से है। रेलटेल इस परियोजना के तहत डिजिटल नेटवर्क और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अगर शेयर के रिटर्न की बात की जाए तो इस स्टॉक ने 6 महीने में 25 और एक साल में 100 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। गुरूवार को भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली।