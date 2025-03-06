scorecardresearch
पीएसयू स्टॉक आज 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और ओडिशा सरकार से बड़ा ऑर्डर मिला है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 6, 2025 16:32 IST

RailTel New Order: टेलीकॉम सेक्टर की नवरत्न कंपनी RailTel Corporation of India Ltd के शेयर में आज एक के बाद एक दो बड़े ऑर्डर की जानकारी दी है। पीएसयू स्टॉक आज 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और ओडिशा सरकार से ऑर्डर मिला है। दो बड़े ऑर्डर मिलने के कारण शेयर कल के कारोबार में भी फोकस में रहेगा।

RailTel को मिला BSF से ऑर्डर

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) से 19,08,82,886 रुपये (19.08 करोड़) का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में बीएसएफ के प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, स्थापना, टेस्टिंग और कमीशनिंग (SITC) शामिल है। कंपनी को यह ऑर्डर 3 जून 2025 तक पूरा करना है।

RailTel को मिला ओडिशा सरकार से ऑर्डर

कंपनी ने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा से 2,62,33,85,540 रुपये (262.33 करोड़) का वर्क ऑर्डर मिला है। 

इस ऑर्डर के तहत कंपनी को मौजूदा कमांड कंट्रोल सेंटर को यूनिफाइड कमांड कंट्रोल सेंटर में अपग्रेड करना और राज्य परिवहन प्राधिकरण के लिए इंटेलिजेंट एन्फोर्समेंट मैनेजमेंट सिस्टम (lEMS) का इम्प्लीमेंटेशन करना है। कंपनी का यह ऑर्डर 1 अगस्त 2025 तक पूरा करना है। 

RailTel Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.09% या 6.05 रुपये की तेजी के साथ 295.75 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.04% या 5.90 रुपये चढ़कर 295.35 रुपये पर रहा। 

RailTel Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 1 प्रतिशत गिरा है। पिछले 1 महीने में शेयर 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 38 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 28 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 161 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 224 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Gaurav
Gaurav
Mar 6, 2025
Mar 6, 2025