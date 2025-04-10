scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारDMart वाले राधाकिशन दमानी के पास है ये Penny Stock! ₹60 से कम है भाव, आपके पास है क्या?

DMart वाले राधाकिशन दमानी के पास है ये Penny Stock! ₹60 से कम है भाव, आपके पास है क्या?

आज हम आपके लिए रिटेल चेन DMart के फाउंडर और दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी के पोर्टफोलियो से एक ऐसा पेनी स्टॉक चुन कर लाएं हैं जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 10, 2025 11:26 IST

Radhakishan Damani Portfolio Stock: शेयर बाजार में ज्यादातर निवेशक पेनी स्टॉक यानी कम कीमत वाले शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक का चुनाव करना मुश्किल है क्योंकि ये छोटू शेयर जितने रिवॉर्डिंग होते हैं उतने ही रिस्की भी होते हैं। ऐसे में किस पेनी स्टॉक में पैसा लगाया जाए यह थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। 

इसलिए आज हम आपके लिए रिटेल चेन DMart के फाउंडर और दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी के पोर्टफोलियो से एक ऐसा पेनी स्टॉक चुन कर लाएं हैं जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। इस छोटू शेयर की कीमत 60 रुपये से कम है। 

जिस शेयर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है Advani Hotels & Resorts (India) Ltd. चलिए जानते हैं कि राधाकिशन दमानी के पास इस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है और इस शेयर का रिटर्न कैसा है?

 राधाकिशन दमानी के पास कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक राधाकिशन दमानी के पास दिसंबर 2024 तक Advani Hotels & Resorts (India) Ltd. के 4.2% हिस्सेदारी है। दिग्गज निवेशक के पास इस कंपनी के 3,860,018 इक्विटी शेयर हैं जिसकी वैल्यू 22.5 करोड़ रुपये है। 

Advani Hotels Share Price

बुधवार 9 अप्रैल को स्टॉक बीएसई पर 0.38% या 0.22 रुपये टूटकर 58.26 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.86% या 0.50 रुपये की तेजी के साथ 58.91 रुपये पर बंद हुआ। 

Advani Hotels Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 30 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 55 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 28 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

5 साल में 3 गुना हुआ पैसा

इस शेयर ने निवेशकों का पैसा पिछले 5 साल में 3 गुना करते हुए 252 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 10, 2025