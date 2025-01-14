Quant Small Cap Fund ने बेच डाले ये मल्टीबैगर स्टॉक्स, जानिए पोर्टफोलियो में किसे मिली एंट्री?

Quant Small Cap Fund एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसे क्वांट म्यूचुअल फंड के जरिए मैनेज किया जाता है। यह छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि उनके महत्वपूर्ण ग्रोथ की संभावना का फायदा उठाया जा सके।

फंड की निवेश रणनीति में एक कड़ी चयन प्रक्रिया शामिल है, जो मजबूत फंडामेंटल्स, कंपिटिशन एडवांटेज और ग्रोथ संभावनाओं वाली कंपनियों की पहचान करती है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे-कैप कंपनियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए मुनाफे की रणनीति बनाना है।

क्या बेचा?

क्वांट म्यूचुअल फंड ने दिसंबर 2024 में पोर्टफोलियो में कई बदलाव किए हैं। फंड ने पांच कंपनियों में अपनी होल्डिंग्स घटाई है। जिसमें Mazagon Dock Shipbuilders, Aadhar Housing Finance, eClerx Services, India Shelter Finance Corporation और Om Infra शामिल हैं। खासकर इस फंड ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अपनी हिस्सेदारी काफी घटाई और अपने शेयरों का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया।

क्या खरीदा?

इसके विपरीत क्वांट म्यूचुअल फंड ने पांच अन्य स्टॉक्स में अपनी एक्सपोजर बढ़ाया है। Welspun Enterprises, RBL Bank, MOIL, Housing & Urban Development Corporation (HUDCO), and Aster DM Healthcare जैसे शेयर शामिल हैं। RBL Bank में होल्डिंग्स में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई, जहां फंड ने एक बड़ा संख्या में शेयर जोड़े गए हैं।

फंड ने 72 स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाए रखी, जिनमें प्रमुख नाम जैसे Adani Enterprises, Adani Power, Balrampur Chini Mills और Jio Financial Services शामिल हैं। इसके अलावा, पोर्टफोलियो में चार नए स्टॉक्स जोड़े गए हैं, जिसमें Borosil Renewables, One Source Specialty Pharma, Punjab Alkalies and Chemicals और Ventive Hospitality हैं।

क्वांट म्यूचुअल फंड ने दो कंपनियों में अपनी पोजीशन पूरी तरह से छोड़ दी है जिसमें Gillette India और Primo Chemicals शामिल है। अक्टूबर 1996 में लॉन्च हुआ यह स्कीम वर्तमान में ₹26,670 करोड़ के एसेट्स को मैनेज कर रहा है। फंड की निवेश रणनीति हाई रिटर्न कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनकी वैल्यूएशन आकर्षक होती है और जिनकी स्वामित्व अपेक्षाकृत कम होती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।