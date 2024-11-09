Quant Small Cap Fund ने इन शेयरों पर लगाया दांव, आपके पोर्टफोलियो में है?

शेयर मार्केट निवेशकों के लिए पिछला हफ्ता टेंशन भरा रहा है। पिछले 5 सेशन्स में BSE सेंसेक्स में करीब 500 अंक या 0.65 प्रतिशत और निफ्टी में 74 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। इसी बीच Quant Small Cap Fund ने अक्टूबर में अपने पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव किए हैं। फंड ने लगभग 13 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया है, जबकि दो शेयरों में अपनी हिस्सेदारी घटाया है।

पिछले 5 सालों में फंड ने निवेशकों को 47.97 प्रतिशत का रिटर्न दिया है जबकि बीते 3 सालों में 26.59 प्रतिशत का रिटर्न रहा है।

advertisement

इन कंपनियों में बढ़ाई हिस्सेदारी

अक्टूबर महीने में जिन कंपनियों में Quant Small Cap Fund ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनमें Aditya Birla Fashion and Retail, Aster DM Healthcare, BASF India, Bayer CropScience, Jio Financial Services, Pfizer, Piramal Enterprises, Reliance Industries और Thyrocare Technologies है। अक्टूबर में जिन दो कंपनियों में फंड ने अपने पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी कम की है उनमें Balrampur Chini Millsऔर Hp Adhesives शामिल हैं।

नई कंपनियों की एंट्री

फंड ने अपने पोर्टफोलियो में चार नई कंपनियों को एंट्री दी है। जिसमें Adani Enterprises, Fcons Infrastructure, Punjab Alkalis and Chemicals और Tata Chemicals शामिल है। वहीं फंड में वो शेयर भी जिनमें कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं जैसे Adhaar Housing Finance, Adani Power, Agis Logistics, Bata India, Bikaji Foods International, HFCL, Jan Small Finance Bank, Indoco Remedies, Juniper Hotels, Minda Corporation, Oriental Hotels, RBL Bank और Zydus Wellness नाम शामिल है।

पोर्टफोलियो स्टॉक बढ़े



स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो सितंबर में 72 स्टॉक से बढ़कर अक्टूबर में 75 स्टॉक हो गया है। Quant Small Cap Fund के पोर्टफोलियो में स्मॉल-कैप कंपनियों का बड़ा हिस्सा है, जिसे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिये से बनाया गया है। यह रणनीति लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बेहतर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

