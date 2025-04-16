scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारWipro, Reliance Industrial और Waaree Renewable सहित आज रडार पर ये स्टॉक्स, ये है बड़ी वजह

Wipro, Reliance Industrial और Waaree Renewable सहित आज रडार पर ये स्टॉक्स, ये है बड़ी वजह

आज Wipro और Reliance Industrial Infrastructure सहित अन्य कंपनियों के फाइनेंशियल नंबर्स जारी होंगे। इन दो शेयरों के अलावा Waaree Renewable के शेयरों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 11:01 IST

Q4 Results Today: शेयर बाजार में आज सुस्त कारोबार के बीच दिग्गज आईटी स्टॉक्स Wipro Ltd और अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Industrial Infrastructure Ltd पर आज निवेशकों की खास नजर होगी। 

दरअसल जनवरी मार्च तिमाही (Q4) के वित्तीय नतीजे कंपनियां एक-एक कर जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में Wipro और Reliance Industrial Infrastructure सहित अन्य कंपनियों के फाइनेंशियल नंबर्स जारी होंगे। इन दो शेयरों के अलावा Waaree Renewable के शेयरों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। 

advertisement

16 अप्रैल को इन कंपनियों के आएंगी तिमाही नतीजे

आज बीएसई के रिजल्ट कैलेंडर के मुताबिक आज कुल 10 कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। इन कंपनियों के नाम हैं:

  • Angel One Ltd
     
  • Ballarpur Industries Ltd
     
  • GTPL Hathway Ltd
     
  • Heera Ispat Ltd
     
  • India Cements Capital Ltd
     
  • Infomedia Press Ltd
     
  • Reliance Industrial Infrastructure Ltd
     
  • Swaraj Engines Ltd
     
  • Waaree Renewable Technologies Ltd
     
  • Wipro Ltd

Wipro Q4 Results Preview

HDFC Institutional Equities को उम्मीद है कि 30 मार्च को समाप्त तिमाही में विप्रो का मुनाफा 18.3 फीसदी बढ़कर 3,353 करोड़ रुपये हो जाएगा, जबकि बिक्री में 2.1 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 22,672 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। 

InCred Equities का अनुमान है कि विप्रो का नेट प्रॉफिट 22 फीसदी बढ़कर 3,463 करोड़ रुपये हो जाएगा, जबकि बिक्री में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,276.70 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। ब्रोकरेज को विप्रो का एबिट मार्जिन 17.5 फीसदी रहने का अनुमान है।

Kotak के मुताबिक विप्रो का पहली तिमाही का गाइडेंस माइनस 0.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तिमाही दर तिमाही के बीच हो सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक डिमांड में गिरावट से तिमाही दर तिमाही के आधार पर CC के संदर्भ में राजस्व में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी, जो माइनस 1 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के गाइडेंस की सीमा के निचे की ओर है। 

Nuvama का अनुमान है कि विप्रो का मुनाफा साल दर साल 14.1 प्रतिशत बढ़कर 3,233 करोड़ रुपये हो जाएगा। राजस्व में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22,491 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। एबिट मार्जिन 17.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 16, 2025