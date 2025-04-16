Wipro, Reliance Industrial और Waaree Renewable सहित आज रडार पर ये स्टॉक्स, ये है बड़ी वजह
आज Wipro और Reliance Industrial Infrastructure सहित अन्य कंपनियों के फाइनेंशियल नंबर्स जारी होंगे। इन दो शेयरों के अलावा Waaree Renewable के शेयरों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी।
Q4 Results Today: शेयर बाजार में आज सुस्त कारोबार के बीच दिग्गज आईटी स्टॉक्स Wipro Ltd और अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Industrial Infrastructure Ltd पर आज निवेशकों की खास नजर होगी।
दरअसल जनवरी मार्च तिमाही (Q4) के वित्तीय नतीजे कंपनियां एक-एक कर जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में Wipro और Reliance Industrial Infrastructure सहित अन्य कंपनियों के फाइनेंशियल नंबर्स जारी होंगे। इन दो शेयरों के अलावा Waaree Renewable के शेयरों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी।
16 अप्रैल को इन कंपनियों के आएंगी तिमाही नतीजे
आज बीएसई के रिजल्ट कैलेंडर के मुताबिक आज कुल 10 कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। इन कंपनियों के नाम हैं:
- Angel One Ltd
- Ballarpur Industries Ltd
- GTPL Hathway Ltd
- Heera Ispat Ltd
- India Cements Capital Ltd
- Infomedia Press Ltd
- Reliance Industrial Infrastructure Ltd
- Swaraj Engines Ltd
- Waaree Renewable Technologies Ltd
- Wipro Ltd
Wipro Q4 Results Preview
HDFC Institutional Equities को उम्मीद है कि 30 मार्च को समाप्त तिमाही में विप्रो का मुनाफा 18.3 फीसदी बढ़कर 3,353 करोड़ रुपये हो जाएगा, जबकि बिक्री में 2.1 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 22,672 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी।
InCred Equities का अनुमान है कि विप्रो का नेट प्रॉफिट 22 फीसदी बढ़कर 3,463 करोड़ रुपये हो जाएगा, जबकि बिक्री में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,276.70 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। ब्रोकरेज को विप्रो का एबिट मार्जिन 17.5 फीसदी रहने का अनुमान है।
Kotak के मुताबिक विप्रो का पहली तिमाही का गाइडेंस माइनस 0.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तिमाही दर तिमाही के बीच हो सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक डिमांड में गिरावट से तिमाही दर तिमाही के आधार पर CC के संदर्भ में राजस्व में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी, जो माइनस 1 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के गाइडेंस की सीमा के निचे की ओर है।
Nuvama का अनुमान है कि विप्रो का मुनाफा साल दर साल 14.1 प्रतिशत बढ़कर 3,233 करोड़ रुपये हो जाएगा। राजस्व में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22,491 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। एबिट मार्जिन 17.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।