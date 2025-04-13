Q4 Results Next Week: Wipro, Infosys, IREDA सहित ये कंपनियां जारी करेंगी वित्तीय नतीजे - FULL LIST

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारQ4 Results Next Week: Wipro, Infosys, IREDA सहित ये कंपनियां जारी करेंगी वित्तीय नतीजे - FULL LIST

आगामी कारोबारी हफ्ते (14-18 अप्रैल) में कुल 168 कंपनियां अपने वित्तीय नतीजों को जारी करेंगी जिसमें से Wipro, Infosys, Tata Elxsi, HDFC Life, IREDA प्रमुख कंपनियां हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 13, 2025 14:04 IST

Q4 Results Next Week: जनवरी-मार्च (Q4) तिमाही और वित्त वर्ष 25 के फाइनेंशियल नंबर्स जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आगामी कारोबारी हफ्ते (14-18 अप्रैल) में कुल 30 कंपनियां अपने वित्तीय नतीजों को जारी करेंगी। 

इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: Wipro, Infosys, Tata Elxsi, HDFC Life, ICICI Lombard General Insurance, IREDA, Angel One, Reliance Industrial Infrastructure इत्यादि। चलिए जानते हैं कब और किस दिन किन-किन कंपनियों के आएगें Q4 और FY25 के रिजल्ट। 

अगले हफ्ते इन कंपनियों के आएंगे नतीजे
 

कंपनी का नाम रिजल्ट की तारीख
Viji Finance Ltd 14 April 2025
Bombay Wire Ropes Ltd 15 April 2025
Delta Industrial Resources Ltd 15 April 2025
GM Breweries Ltd 15 April 2025
Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Ltd 15 April 2025
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd 15 April 2025
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd 15 April 2025
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd (IREDA) 15 April 2025
MRP Agro Ltd 15 April 2025
Swastik Safe Deposit & Investments Ltd 15 April 2025
Angel One Ltd 16 April 2025
Ballarpur Industries Ltd 16 April 2025
GTPL Hathway Ltd 16 April 2025
Heera Ispat Ltd 16 April 2025
India Cements Capital Ltd 16 April 2025
Infomedia Press Ltd 16 April 2025
Reliance Industrial Infrastructure Ltd 16 April 2025
Swaraj Engines Ltd 16 April 2025
Waaree Renewable Technologies Ltd 16 April 2025
Wipro Ltd 16 April 2025
HDFC Asset Management Company Ltd 17 April 2025
HDFC Life Insurance Company Ltd 17 April 2025
Indosolar Ltd 17 April 2025
Infosys Ltd 17 April 2025
Mahindra EPC Irrigation Ltd 17 April 2025
Tata Elxsi Ltd 17 April 2025
Amal Ltd 18 April 2025
Mastek Ltd 18 April 2025
Network 18 Media & Investments Ltd 18 April 2025
Orosil Smiths India Ltd 18 April 2025
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
