Q4 Results Next Week: Wipro, Infosys, IREDA सहित ये कंपनियां जारी करेंगी वित्तीय नतीजे - FULL LIST
आगामी कारोबारी हफ्ते (14-18 अप्रैल) में कुल 168 कंपनियां अपने वित्तीय नतीजों को जारी करेंगी जिसमें से Wipro, Infosys, Tata Elxsi, HDFC Life, IREDA प्रमुख कंपनियां हैं।
Q4 Results Next Week: जनवरी-मार्च (Q4) तिमाही और वित्त वर्ष 25 के फाइनेंशियल नंबर्स जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आगामी कारोबारी हफ्ते (14-18 अप्रैल) में कुल 30 कंपनियां अपने वित्तीय नतीजों को जारी करेंगी।
इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: Wipro, Infosys, Tata Elxsi, HDFC Life, ICICI Lombard General Insurance, IREDA, Angel One, Reliance Industrial Infrastructure इत्यादि। चलिए जानते हैं कब और किस दिन किन-किन कंपनियों के आएगें Q4 और FY25 के रिजल्ट।
अगले हफ्ते इन कंपनियों के आएंगे नतीजे
|कंपनी का नाम
|रिजल्ट की तारीख
|Viji Finance Ltd
|14 April 2025
|Bombay Wire Ropes Ltd
|15 April 2025
|Delta Industrial Resources Ltd
|15 April 2025
|GM Breweries Ltd
|15 April 2025
|Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Ltd
|15 April 2025
|ICICI Lombard General Insurance Company Ltd
|15 April 2025
|ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd
|15 April 2025
|Indian Renewable Energy Development Agency Ltd (IREDA)
|15 April 2025
|MRP Agro Ltd
|15 April 2025
|Swastik Safe Deposit & Investments Ltd
|15 April 2025
|Angel One Ltd
|16 April 2025
|Ballarpur Industries Ltd
|16 April 2025
|GTPL Hathway Ltd
|16 April 2025
|Heera Ispat Ltd
|16 April 2025
|India Cements Capital Ltd
|16 April 2025
|Infomedia Press Ltd
|16 April 2025
|Reliance Industrial Infrastructure Ltd
|16 April 2025
|Swaraj Engines Ltd
|16 April 2025
|Waaree Renewable Technologies Ltd
|16 April 2025
|Wipro Ltd
|16 April 2025
|HDFC Asset Management Company Ltd
|17 April 2025
|HDFC Life Insurance Company Ltd
|17 April 2025
|Indosolar Ltd
|17 April 2025
|Infosys Ltd
|17 April 2025
|Mahindra EPC Irrigation Ltd
|17 April 2025
|Tata Elxsi Ltd
|17 April 2025
|Amal Ltd
|18 April 2025
|Mastek Ltd
|18 April 2025
|Network 18 Media & Investments Ltd
|18 April 2025
|Orosil Smiths India Ltd
|18 April 2025
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।