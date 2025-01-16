scorecardresearch
Q3 Result जारी होते ही भागा शेयर, एक दिन में ही निवेशक हो गए मालामाल

Q3 Result: ट्रेडिंग सेशन के बीच Sterling and Wilson ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। कंपनी के नतीजे जारी होने के बाद शेयर में तेजी आई। कंपनी के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि तीसरी तिमाही में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 16, 2025 15:54 IST
शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार के बाद Sterling and wilson के शेयर फोकस में आ गए। कंपनी के शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। यह एक्शन कंपनी द्वारा तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद आया। जी हां, कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजे (Sterling and Wilson Q3 Result) जारी कर दिये हैं। आइए, जानते हैं कि दिसंबर तिमाही में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही। 

कैसी है कंपनी की परफॉर्मेंस 

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार तीसरी तिमाही में कंपनी का लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट  हो गया। कंपनी ने बताया कि उसे साल दर साल के आधार पर 17 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। कंपनी का कंसोलिडेटेड इनकम भी 582 करोड़ से बढ़कर 1837 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा EBITDA 69 करोड़ रुपये दर्ज हुआ, जो दूसरी तिमाही में 17 करोड़ रुपये था। आपको बता दें कि STERLING एंड WILSON पावर, एनर्जी, सोलर, डेटा सेंटर, डीजी सेट में कारोबार करती है।  

शेयर में तेजी

शानदार तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के शेयर 9 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। 3 बजे कंपनी के शेयर 9.99 प्रतिशत चढ़कर 466.75 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में केवल 1.19 फीसदी की तेजी आई। वहीं 3 साल में कंपनी के शेयर 13 फीसदी चढ़े हैं। 

बीएसई से मिले डेटा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास कंपनी का 14.08 फीसदी हिस्सेदारी,रिटेल निवेशक के पास 30.47 फीसदी और प्रमोटर्स के पास  करीब 45 फीसदी की हिस्सेदारी है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
