Border 2, Dhurandhar 2 से Toxic तक: मजबूत फिल्म लाइन-अप से PVR Inox की कमाई को सहारा, ब्रोकरेज की राय बुलिश

आने वाले हफ्तों में देशभक्ति और फ्रेंचाइजी फिल्मों की मजबूत लाइन-अप, जिसमें Border 2, Mardaani 3, Dhurandhar 2 और यश की Toxic शामिल हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि यह कंटेंट बॉक्स ऑफिस और कमाई- दोनों को सहारा देगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 22, 2026 16:56 IST

PVR Inox Share: भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन PVR Inox Ltd को लेकर घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज का रुख पॉजिटिव बना हुआ है। इसकी वजह आने वाले हफ्तों में देशभक्ति और फ्रेंचाइजी फिल्मों की मजबूत लाइन-अप, जिसमें Border 2, Mardaani 3, Dhurandhar 2 और यश की Toxic शामिल हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि यह कंटेंट बॉक्स ऑफिस और कमाई- दोनों को सहारा देगा।

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.67% या 6.35 रुपये चढ़कर 955.50 रुपये पर बंद हुआ और एनएसई पर स्टॉक 0.95% या 9 रुपये की तेजी के साथ 958.20 रुपये पर बंद हुआ।

ब्रोकरेज की राय और टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज PL Capital के मुताबिक, PVR Inox एक साल के फॉरवर्ड EV/EBITDA बैंड के निचले स्तर के करीब ट्रेड कर रहा है। यह मौजूदा भाव पर निवेशकों को वैल्यूएशन कुशन देता है। ब्रोकरेज ने बताया कि 2QFY26 में कमाई तेजी से उभरी और यह कोविड के बाद दूसरा सबसे बेहतर क्वार्टर रहा। 3QFY26E में 18.6 अरब रुपये के रेवेन्यू और 15.8% प्री-IND AS EBITDA मार्जिन का अनुमान है।

अन्य ब्रोकरेज फर्म Nirmal Bang Institutional Equities को उम्मीद है कि Q3, FY26 का अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टर बन सकता है।

वहीं ब्रोकरेज Elara Capital ने Q3E में 11.3% YoY रेवेन्यू ग्रोथ, 16.3% EBITDA मार्जिन और 1,225 रुपये का टारगेट दिया है।

रिपब्लिक डे बूस्ट और Q4 की तैयारी

रिपोर्ट में 4QFY26E के लिए रिलीज पाइपलाइन को मजबूत बताया गया है। Border 2 को रिपब्लिक डे और लंबे वीकेंड के साथ उतारा जाना बॉक्स ऑफिस के लिए अतिरिक्त बढ़त दे सकता है। जनवरी 2026 में आई रीजनल फिल्मों- The Raja Saab और Mana ShankaraVaraprasad Garu की मजबूत कमाई ने भी भरोसा बढ़ाया है।

डी-रेटिंग के बाद रिकवरी

कोविड के बाद कंटेंट फ्लो की अस्थिरता और मुनाफे में उतार-चढ़ाव से वैल्यूएशन मल्टीपल डी-रेट हुआ। इसके बावजूद FY26E के पहले तीन क्वार्टर पॉजिटिव रहे हैं और पूरे साल प्री-IND EBITDA स्तर पर मुनाफे की संभावना है। PL Capital ने FY27E में 16% मार्जिन का अनुमान रखते हुए 1,261 रुपये का टारगेट और BUY रेटिंग बरकरार रखी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jan 22, 2026