बाजार में तेजी के बीच दौड़ा ये स्मॉल कैप आईटी स्टॉक! 4% से ज्यादा उछला भाव - Details

बाजार में तेजी के बीच दौड़ा ये स्मॉल कैप आईटी स्टॉक! 4% से ज्यादा उछला भाव - Details

लागातार तीन की गिरावट के बाद आज गुरुवार को स्टॉक मार्केट के दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। इस तेजी के बीच सॉफ्टवेयर बनाने वाली इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी का शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 22, 2026 12:01 IST

इस तेजी के बीच सॉफ्टवेयर बनाने वाली स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के शेयर में आज 4 प्रतिशत उछलकर कारोबार कर रहा है। 

सुबह 11:49 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 4.27% या 0.74 रुपये चढ़कर 18.09 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 11:26 बजे तक कंपनी के 5,98,019 इक्विटी शेयर में ट्रेड हुआ है। 

हाल ही में कंपनी ने साइन किया था बड़ा MoU

हाल ही में कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (BCSSL) ने ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर सिस्टम्स की एक्सपर्ट कंपनी कनेक्टएम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MoU साइन किया है। 

इस MoU के तहत दोनों कंपनियां मिलकर नेक्स्ट जनरेशन की ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक सेमीकंडक्टर आधारित EdgeAI सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) बनाएंगी। इस प्रोजेक्ट में BCSSL चिप की आर्किटेक्चर, डिजाइन और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालेगी, जिसमें रियल-टाइम थ्रेट डिटेक्शन, इंट्रूजन प्रिवेंशन और लगातार सुरक्षा प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

यह EdgeAI SoC खासतौर पर इलेक्ट्रिक, कनेक्टेड और सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाहनों में इस्तेमाल होने वाले टेलीमैटिक्स कंट्रोल यूनिट (TCU), व्हीकल कंट्रोल यूनिट (VCU) और अन्य अहम इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स के लिए तैयार किया जाएगा। इस सहयोग से BCSSL ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर सेक्टर में अपने विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रही है, जबकि कनेक्टएम की ऑटोमोटिव-ग्रेड हार्डवेयर और OEM इंटीग्रेशन की विशेषज्ञता भी इसमें शामिल होगी।

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में

कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अलग-अलग इंडस्ट्री के लिए AI आधारित और स्केलेबल डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। कंपनी के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी में महारत हासिल है, जिसमें एंटी-ड्रोन डिफेंस सिस्टम और डिजिटल वर्कफोर्स सॉल्यूशंस भी शामिल हैं।

इसके अलावा कंपनी डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थकेयर, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मीडिया और एजुकेशन जैसे कई सेक्टर्स को सशक्त बनाते हैं। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और इंडस्ट्री-फोकस्ड अप्रोच के साथ, BCSSL डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
