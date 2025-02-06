scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPSU Stock: आ गया इस सरकारी कंपनी का तिमाही नतीजा, वित्तीय प्रदर्शन के साथ किया Dividend का एलान

PSU Stock: आ गया इस सरकारी कंपनी का तिमाही नतीजा, वित्तीय प्रदर्शन के साथ किया Dividend का एलान

PSU Stock: सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने तीसरी तिमाही का नतीजा जारी कर दिया है। कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन के साथ डिविडेंड का भी एलान किया है। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि कंपनी कितने रुपये का डिविडेंड दे रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 6, 2025 14:01 IST

सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। नतीजे में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी दी और साथ ही बताया कि वह निवेशकों को डिविडेंड भी देने वाली है। हम आपको नीचे बताएंगे कि तीसरी तिमाही में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहेगा और कंपनी कितने रुपये का डिविडेंड दे रही है।

advertisement

कैसा रहा कंपनी का नतीजा (BEML Q3 Result)

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफा 876 करोड़ रुपये रहा। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 171 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 60 हजार रुपये हो गया और EBITDA मार्जिन 6.9 फीसदी हो गया है।  

कंपनी दे रही तगड़ा डिविडेंड (BEML Dividend 2025)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी 1 शेयर पर 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी 2025 तय किया गया है। अभी तक कंपनी ने शेयरधारक को 26 बार लाभांश दे दिया है। सितंबर 2024 में कंपनी ने 15 रुपये और फरवरी 2024 में 5 रुपये का लाभांश दिया था। इससे पहले कंपनी ने 20 सितंबर को 5 रुपये का डिविडेंड दिया। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (BEML Share Performance)

2 बजे के करीब कंपनी के शेयर 3.32 फीसदी की गिरावट के साथ 3,274.85 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। इंट्राडे में शेयर का हाई लेवल 3,423.85 रुपये और लो लेवल 3,242.00 रुपये रहा। पिछले तीन साल में शेयर ने 79 फीसदी का रिटर्न दिया है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार 52 वीक हाई 5489.15 रुपये और  52वीक लो 2675.15 रुपये है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 13,617.34 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 6, 2025