BEML को मिला पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर, आज फोकस में PSU स्टॉक

सोमवार के कारोबारी सत्र में सरकारी शेयर BEML फोकस में है। कंपनी को पहली बार विदेश से ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर में शानदार तेजी आई।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 11, 2025 10:36 IST
BEML Share
सोमवार को बीईएमएल के शेयर पर दिख सकता है नए ऑर्डर का असर (Photo: AI)

भारतीय शेयर बाजार (Stock Market India) इन दिनों अमेरिकी टैरिफ (US Tariff) की वजह से हलचल में है, लेकिन इस बीच सरकारी कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML Ltd) को लेकर बड़ी खबर आई है।

कंपनी को रेल-मेट्रो सेगमेंट का पहला विदेशी ऑर्डर मिला है, जो मलेशिया से आया है। इस खबर का असर आज BEML के शेयर (BEML Share) पर पड़ा है। बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर तेजी के साथ कारोबार करने लगे।

कंपनी को मिला 1 मिलियन डॉलर का ऑर्डर

BEML ने स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) फाइलिंग में बताया कि उसे मलेशिया से 1 मिलियन डॉलर यानी करीब 8.75 करोड़ रुपये का विदेशी ऑर्डर मिला है। कंपनी का कहना है कि यह उसका पहला रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा विदेशी कॉन्ट्रैक्ट है। शनिवार को दी गई इस जानकारी के बाद यह PSU स्टॉक (PSU Stock) अब निवेशकों के रडार पर है।

नवरत्न कंपनी और सरकारी हिस्सेदारी

BEML, जिसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (Bharat Earth Movers Ltd) के नाम से भी जाना जाता है, एक नवरत्न (Navratna) सरकारी कंपनी है। यह हैवी इक्विपमेंट्स, रेलवे और सेफ्टी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रेलवे सेक्टर में इसका मजबूत दबदबा है। सरकार की इसमें 53.90% हिस्सेदारी है।

निवेशकों को मिला मल्टीबैगर रिटर्न

BEML के शेयर ने बीते 5 साल में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है। 14 अगस्त 2020 को इसका शेयर प्राइस 699 रुपये था, जो अब 3,858 रुपये पर आ चुका है। यानी 5 साल में 451% की तेजी और निवेशकों का पैसा करीब पांच गुना। इस शेयर का 52 वीक हाई 4,874.80 रुपये और लो 2,350 रुपये रहा है।

सिर्फ 5 साल ही नहीं, बल्कि बीते 6 महीनों में भी इस शेयर ने 25% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Capitalization) 16,070 करोड़ रुपये है। हालांकि, पिछले एक महीने में इसमें 16.22% की गिरावट आई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
