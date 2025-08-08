PG Electroplast Share Price: शुक्रवार को कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर की कंपनी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट (PG Electroplast Ltd.) का शेयर क्रैश कर गया। स्टॉक में आज 23% गिरावट देखने को मिली। शेयर आज एनएसई पर 23% या 169.50 रुपये गिरकर 567.35 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 22.91% या 168.60 रुपये गिरकर 567.35 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 742.65 रुपये पर खुला था और आज इसने अपना इंट्राडे लो 571.20 रुपये को टच किया। चलिए जानते हैं आखिर क्यों गिरा ये शेयर।

क्यों गिरा PG Electroplast का शेयर?

शेयर में यह गिरावट कंपनी द्वारा पूरे वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान घटाने के बाद आई है। दरअसल कंपनी ने आज अपने Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि उसे अब ₹5,700 करोड़ से ₹5,800 करोड़ के बीच कंसोलिडेट सेल की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2025 से 17% से 19% की ग्रोथ को दर्शाता है। जबकि मार्च तिमाही की इनकम रिपोर्ट में कंपनी ने ₹6,345 करोड़ के रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान दिया था, जो 30.3% की वृद्धि होती।

कंपनी ने अपने कुल ग्रुप रेवेन्यू का अनुमान भी घटा दिया है। अब यह ₹6,550 करोड़ से ₹6,650 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि पहले यह ₹7,200 करोड़ बताया गया था।

नेट प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी ने अपना अनुमान घटाया है। अब PG Electroplast को पूरे साल में ₹300 करोड़ से ₹310 करोड़ के बीच नेट प्रॉफिट की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 3% से 7% की वृद्धि होगी। मार्च तिमाही में कंपनी ने ₹405 करोड़ के नेट प्रॉफिट का अनुमान दिया था।

कंपनी के प्रोडक्ट बिजनेस में भी गिरावट का अनुमान है। अब यह ₹4,140 करोड़ से ₹4,280 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि पहले इसका अनुमान ₹4,770 करोड़ था।

तिमाही नतीजों में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21.5% घटकर ₹66.7 करोड़ रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹84.9 करोड़ था।

हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू 14% बढ़कर ₹1,503.8 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹1,320.6 करोड़ था।

EBITDA से पहले की आय 7% घटकर ₹121.3 करोड़ रही, जबकि पिछले साल यह ₹130.3 करोड़ थी। EBITDA मार्जिन भी घटकर 8% रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 9.9% था।