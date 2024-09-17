scorecardresearch
ये सरकारी डिफेंस स्टॉक हाई से 38% नीचे, अब नई दौड़ के लिए तैयार?

ये सरकारी डिफेंस स्टॉक जुलाई में 52 वीक हाई 2,834.60 रुपये के स्तर से 38 प्रतिशत नीचे हैं। इसके बावजूद इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 2024 में अब तक 100 प्रतिशत से ऊपर का रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने में करीब 9 प्रतिशत नीचे आ चुका है। स्टॉक में फ्लैट कारोबार के बीच एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो निवेशकों के लिए काफी अहम है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 17, 2024 12:32 IST
Share Market, Defence Stocks, Defence Sector, Markets, Best Stocks

सरकारी डिफेंस स्टॉक Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd (GRSE) को देखें तो जुलाई में 52 वीक हाई 2,834.60 रुपये के स्तर से 38 प्रतिशत नीचे हैं। इसके बावजूद इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 2024 में अब तक 100 प्रतिशत से ऊपर का रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने में करीब 9 प्रतिशत नीचे आ चुका है। स्टॉक में फ्लैट कारोबार के बीच एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो निवेशकों के लिए काफी अहम है।

ब्रोकरेज का कहना है कि Antique Stock Broking ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के सीनियर मैनेजमेंट से मिलकर इसके रणनीतिक प्राथमिकताओं को समझा और नोट किया। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि रक्षा कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, जिसमें युद्धपोतों से लेकर हथियारों तक शामिल हैं। जैसे कि नौसैनिक युद्धपोत, कमर्शियल शिप, अलग-अलग डेक मशीनरी, समुद्री डीजल इंजन, नौसैनिक सर्फेस गन्स और बेली-टाइप के पोर्टल स्टील पुल।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के पास 20 जहाजों को एक साथ कंस्ट्रक्शन करने की क्षमता है (प्री-लॉन्च चरण में 4 बड़े जहाज और 5 छोटे जहाज और पोस्ट-लॉन्च चरण में 4 बड़े जहाज और 7 छोटे जहाज) । गार्डन रीच शिपबिल्डर्स की ऑर्डर बुक 25,230 करोड़ रुपये पर खड़ी है, जिसमें प्रमुख परियोजनाओं को अगले 2-3 सालों में पूरा किया जाना है।

नए टेंडर
GRSE अगले सालों में 5 अगले next-generation survey जहाजों, दो मल्टी-पर्पस जहाजों, 21 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट और 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स के टेंडर की उम्मीद कर रहा है। वहीं गैर-रक्षा क्षेत्र में शिपबिल्डिंग और ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इलेक्ट्रिक फेरी और ग्रीन टग्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो ग्रोथ के लिए उचित अवसर देते हैं। 

नया टारगेट

ब्रोकरेज ने स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज को विश्वास है कि शिपबिल्डिंग कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक स्थिति है और मौजूदा ऑर्डरों पर इसके एग्जिक्यूशन से स्थिर टॉपलाइन बढ़ोतरी हो सकती है। स्टॉक पर टारगेट 2,092 प्रति शेयर रुपए दिया गया है।

(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लें)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
