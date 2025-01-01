scorecardresearch
PSU Defence Stock जैसे HAL, Mazagon, BEL कराएंगे निवेशकों की मौज!

जैसे ही दुनिया 2025 का स्वागत कर रही है, वैश्विक राजनीतिक चिंताओं के बीच ब्रोकरज और बाजार के डिफेंस स्टॉक्स पर पॉजिटिव बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें मजबूत ऑर्डर फ्लो और सरकार के फोकस के कारण कुछ सेक्टर्स में रैली में और बढ़ोतरी की उम्मीद है, भले ही कुछ स्टॉक्स के हाई वैल्यूएशन पर हो।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 1, 2025 14:01 IST


NSE इंडिया डिफेंस इंडेक्स जुलाई 2024 की ऊंचाई से 22 प्रतिशत गिरा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारत की डिफेंस स्टोरी में कोई कमी नहीं आई है। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण है, हालांकि वे सतर्कता भी बरतते हैं और हाल की गिरावट के बाद कुछ स्टॉक्स निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर का कहना है कि देसी ऑर्डरों में महत्वपूर्ण मंदी के बाद DAC के जरिए 5 प्रस्तावों में कुल 218 अरब रुपये के AoN को मंजूरी देना एक सकारात्मक ग्रोथ है।

Religare Broking के SVP रिसर्च अजित मिश्रा का कहना है कि रक्षा क्षेत्र में  Hindustan Aeronautics Ltd और Mazagon Dock Shipbuilders  लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनकर उभरते हैं, जो उनके मजबूत बुनियादी ढांचे और ग्रोथ क्षमता से समर्थित हैं।

 Hindustan Aeronautics and Mazagon Dock Shipbuilders दोनों स्पष्ट ग्रोथ ड्राइवर को प्रदर्शित करते हैं और साथ ही अपने साथियों की तुलना में उचित वैल्यूएशनबनाए रखते हैं, जिससे वे रक्षा क्षेत्र में वैल्यू तलाशने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनते हैं। भारतीय रक्षा क्षेत्र ने पिछले 3 सालों में कई मल्टीबैगर दिए हैं, जिनमें स्टॉक्स ने सितंबर 2022 और जुलाई 2024 के बीच 3-4 गुना से लेकर 8-10 गुना तक की वृद्धि की, जुलाई 2024 में हाई से गिरने से पहले।

PGIM India AMC के पोर्टफोलियो मैनेजर सुरजीत सिंह अरोड़ा का कहना है कि रक्षा सेक्टर में ऑर्डर वृद्धि हुई है, जैसा कि रक्षा कंपनियों के ऑर्डर फ्लो से देखा जा सकता है। हमारे आकलन में वैल्यूएशन बुनियादी बातों से आगे बढ़ चुके हैं। हम इस क्षेत्र में सतर्क रहेंगे। 

NSE के रक्षा क्षेत्र के बैरोमीटर ने पिछले एक साल में लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिसमें Mazagon Dock, Paras Defence, DCX India, Zen Technologies, Astra Micro और अन्य जैसे कई स्टॉक्स ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, कुछ स्टॉक्स जैसे  MTAR Technologies, Cochin Shipyard और Bharat Dynamics  अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहराने में विफल रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
