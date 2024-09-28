इस PSU Defence कंपनी को सरकार से मिली बड़ी मंजूरी, सोमवार को स्टॉक पर दिखेगा असर!

भारतीय रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को लगातार बड़े ऑर्डर मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब Bharat Electronics ltd (BEL) को बड़ी डील की मंजूरी मिल गई है। जिसका असर सोमवार को स्टॉक पर देखने को मिल सकता है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने शेयर बाजार को भेजी जानकारी में बताया है कि सरकार ने BEL और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच ज्वाइंट वेंचर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस JV के जरिए भारत में इस्तेमाल होने वाली Medium Range Surface से Air Missile System डिप्लॉय करने में मदद मिलेगी। कंपनी की ओर से ये जानकारी शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आई।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ज्वाइंट वेंचर की स्थापना संबंधित पक्षों के लेनदेन के तहत नहीं आती, क्योंकि न तो प्रमोटर और न ही प्रमोटर ग्रुप को नई एंटिटी स्थापित होगी। हालांकि, एक बार स्टैबलिश हो जाने के बाद ये ज्वाइंट वेंचर Bharat Electronics के लिए फायदेमंद रहेगा। शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने BEE IAI एयरोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को गठित करने की मंजूरी 25 सितंबर 2024 को दे दी है। ये कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है।

कंपनी के मुताबिक ये ज्वाइंट वेंचर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए प्रोडक्ट सपोर्ट मुहैया कराएगा जिसमें रिपेयर और मेंटीनेंस और उससे जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं. बीईएल डिफेंस सेक्टर की एक अहम कंपनी है और आकाश मिसाइल सिस्टम, क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल वेपन सिस्टम आदि से जुड़ी है. दूसरी तरफ इस्राइल एयरोस्पेस की वेबसाइट के अनुसार कंपनी के पोर्टफोलियो में एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, ग्राउंड रोबोटिक्स शामिल हैं।

जून क्वार्टर में Bharat Electronics का मुनाफा साल दर साल के हिसाब से 46% बढ़कर ₹776 करोड़ है। EBITDA भी 41% बढ़कर 937 करोड़ पर पहुंच गया।