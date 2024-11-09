इस PSU कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ा, सोमवार को दिखेगा बड़ा एक्शन!

सरकारी कंपनी Shipping Corporation of India Ltd. (SCI) जो कि विनिवेश की प्रक्रिया से गुजर रहा है। कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे से जारी कर दिए हैं। जिसमें कंपनी का कंसलिडेटेड मुनाफा ₹291.44 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही से कई गुना ज्यादा है।

कंपनी का सितंबर तिमाही में कंसलिडेटेड मुनाफा ₹291.44 करोड़ रहा है जबकि कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में ₹65.73 करोड़ का नेट मुनाफा दर्ज किया था।SCI की कुल आय इस तिमाही में ₹1,491.23 करोड़ तक बढ़ गई, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹1,161.89 करोड़ थी।

वहीं कुल खर्च भी बढ़कर ₹1,195 करोड़ हो गया, जो पहले ₹1,113 करोड़ था। कंपनी के शेयरधारकों ने ₹0.50 प्रति शेयर (₹10/- के अंकित मूल्य वाले) के डविडेंड को मंजूरी दी है। SCI भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है और सिर्फ भारतीय कंपनी है जो LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) का परिवहन करती है।

Shipping Corporation of India Ltd. के शेयर BSE पर ₹212.40 पर बंद हुए, जो ₹8.85 या 4.00% की गिरावट दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

