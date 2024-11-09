scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस PSU कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ा, सोमवार को दिखेगा बड़ा एक्शन!

इस PSU कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ा, सोमवार को दिखेगा बड़ा एक्शन!

सरकारी कंपनी Shipping Corporation of India Ltd. (SCI) जो कि विनिवेश की प्रक्रिया से गुजर रहा है। कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे से जारी कर दिए हैं। जिसमें कंपनी का कंसलिडेटेड मुनाफा ₹291.44 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही से कई गुना ज्यादा है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 9, 2024 10:40 IST
इस PSU कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ा, सोमवार को दिखेगा बड़ा एक्शन!
इस PSU कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ा, सोमवार को दिखेगा बड़ा एक्शन!

सरकारी कंपनी Shipping Corporation of India Ltd. (SCI) जो कि विनिवेश की प्रक्रिया से गुजर रहा है। कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे से जारी कर दिए हैं। जिसमें कंपनी का कंसलिडेटेड मुनाफा ₹291.44 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही से कई गुना ज्यादा है।

advertisement

कंपनी का सितंबर तिमाही में कंसलिडेटेड मुनाफा ₹291.44 करोड़ रहा है जबकि कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में ₹65.73 करोड़ का नेट मुनाफा दर्ज किया था।SCI की कुल आय इस तिमाही में ₹1,491.23 करोड़ तक बढ़ गई, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹1,161.89 करोड़ थी।

वहीं कुल खर्च भी बढ़कर ₹1,195 करोड़ हो गया, जो पहले ₹1,113 करोड़ था। कंपनी के शेयरधारकों ने ₹0.50 प्रति शेयर (₹10/- के अंकित मूल्य वाले) के डविडेंड को मंजूरी दी है। SCI भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है और सिर्फ भारतीय कंपनी है जो LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) का परिवहन करती है।

Shipping Corporation of India Ltd. के शेयर BSE पर ₹212.40 पर बंद हुए, जो ₹8.85 या 4.00% की गिरावट दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 9, 2024