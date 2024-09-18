scorecardresearch
अब इस सरकारी कंपनी का आ रहा है IPO, सामने आया बड़ा अपडेट!

साल 2024 की शुरुआत से अबतक देश में IPO का मार्केट गुलजार रहा है। एक के बाद एक कंपनियां शेयर मार्केट पर अपना IPO लेकर आ रही हैं। इन IPO को मार्केट से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब एक और सरकारी कंपनी IPO लाने की तैयारी में है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 18, 2024 11:00 IST
MODI IPO
MODI IPO

साल 2024 की शुरुआत से अबतक देश में IPO का मार्केट गुलजार रहा है। एक के बाद एक कंपनियां शेयर मार्केट पर अपना IPO लेकर आ रही हैं। इन IPO को मार्केट से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन निवेशकों को हमेशा सरकारी कंपनियों के IPO का इंतजार रहता है। IREDA के प्रति निवेशकों की दीवानगी आप पहले ही देख चुके हैं। अब एक और सरकारी कंपनी IPO लाने की तैयारी में है। आइये जानते हैं तमाम जानकारियां। 

advertisement

NTPC Green Energy के बारे में आप जानते होंगे। NTPC की रेन्यूबल एनर्जी सब्सिडियरी है। CNBC-TV18 के सूत्रों के हवाले से खबर है कि कंपनी जल्द ही IPO के लिए आवेदन दाखिल करने जा रही है। जिस तरह से दूसरी IPOs बाजार की तेजी को भुना रहे हैं, वैसे ही कंपनी का मैनेजमेंट भी NTPC Green Energy की लिस्टिंग के जरिए वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहता है। कंपनी इस साल के आखिरी यानि दिसंबर 2024 में रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी को लिस्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं। 

बता दें कि NTPC Green Energy IPO के जरिए कंपनी ने करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाने का टार्गेट रखा है। सर्वाजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी NTPC ने कहा कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए जुटाया गया फंड सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में चल रही और भविष्य की परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। नवंबर 2023 को IREDA का IPO और साल 2022 में LIC का IPO आया था।

अपने इंटरव्यूब के दौरान NTPC Green Energy के CEO मोहित भार्गव ने कहा था कि IPO पर विचार करने का मुख्य कारण बिजनेस में पूंजी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उनका कहना है कि हमें कंपनी के एक्सपेंशन के लिए पूंजी की जरूर पड़ेगी और इसके लिए हमें बाजार में जाना होगा।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
