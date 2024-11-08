scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारProventus Agrocom के मुनाफे में तेज उछाल

Proventus Agrocom के मुनाफे में तेज उछाल

त्योहारों के उपहार रेंज: हमारे त्योहारों के उपहार रेंज की पेशकश ने उपभोक्ताओं और भागीदारों में काफी रुचि उत्पन्न की है। हमें उम्मीद है कि इस साल हमारे उपहार रेंज की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, और प्रोव की स्थिति को प्रीमियम उपहार बाजार में मजबूत बनाएगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Nov 8, 2024 19:01 IST
Sensex, Nifty: Most Asian markets were trading higher, with Japanese Nikkei rallying close to 3 per cent. Fear gauge India VIX eased, falling 2.97 per cent to 15.64.
Sensex, Nifty: Most Asian markets were trading higher, with Japanese Nikkei rallying close to 3 per cent. Fear gauge India VIX eased, falling 2.97 per cent to 15.64.

Proventus Agrocom का मुनाफा फाइनेंशियलन ईयर 2024 की पहली छमाही में सालाना बेसिस पर 86 फीसदी बढ़कर 4.86 करोड़ रुपये रहा है. जबकि कंसो रेवेन्‍यू 47 फीसदी बढ़कर 295.85 करोड़ रुपये पहुंच गया. ProV ब्रॉन्‍ड रेवेन्‍यू सेल्‍स इस दौरान 49 फीसदी बढ़कर 213.15 करोड़ रुपये हो गया. जबकि EBITDA पहली छमाही में सालाना बेसिस पर 4.46 करोड़ रुपये से बढ़कर 8.16 करोड़ रुपये हो गया।

advertisement

त्योहारों के उपहार रेंज: हमारे त्योहारों के उपहार रेंज की पेशकश ने उपभोक्ताओं और भागीदारों में काफी रुचि उत्पन्न की है। हमें उम्मीद है कि इस साल हमारे उपहार रेंज की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, और प्रोव की स्थिति को प्रीमियम उपहार बाजार में मजबूत बनाएगी।

नए उत्पाद लॉन्च: हमारे 'इंडलजेंस' श्रृंखला, जिसमें पांच प्रकार के चॉकलेट-कोटेड बादाम शामिल हैं, उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य और स्वाद के बीच संतुलन की बढ़ती मांग को पूरा करती है। इसके साथ ही, हमने अपने 'फ्यूजन' ट्रेल मिक्स की पैकेजिंग को इसके स्वास्थ्य लाभों को उजागर करने के लिए नवीनीकृत किया है, जो स्वास्थ्य-चेतना वाले उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है।

उत्पादन क्षमता का विस्तार: हमारी हाल ही में अधिग्रहीत उत्पादन सुविधा, जो वित्त वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही तक सूरत में चालू हो जाएगी, हमारी उत्पादन क्षमता को चार गुना बढ़ा देगी। यह महत्वपूर्ण विस्तार प्रोवेंटस एग्रोकॉम को बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम बनाएगा, जिससे बिक्री में वृद्धि और उत्पाद नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

अपने संबोधन में, प्रोवेंटस एग्रोकॉम लिमिटेड के सीईओ और एमडी, श्री दुर्गा प्रसाद झावर ने व्यक्त किया: "हमें यह साझा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रोव ब्रांड की बिक्री में वार्षिक आधार पर 49% की वृद्धि हुई है, जो H1 FY24 के ₹143.1 करोड़ से बढ़कर H1 FY25 में ₹213.15 करोड़ हो गई। इस वृद्धि के साथ, हमारा EBITDA भी पिछले वित्तीय अर्धवार्षिक के ₹4.46 करोड़ से बढ़कर ₹8.16 करोड़ तक पहुँच गया है, जो राजस्व और मुनाफे दोनों में ब्रांड की मजबूती को दर्शाता है।

प्रोवेंटस एग्रोकॉम की यात्रा पर विचार करना गर्व और आशावाद से भर देता है। इस वर्ष हमारी प्रगति न केवल वित्तीय वृद्धि को दर्शाती है बल्कि नए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए भी मंच तैयार करती है। हमारी रणनीति गुणवत्ता, उपभोक्ता उत्तरदायित्व और कार्यकुशलता पर केंद्रित है।

इसके अतिरिक्त, इस वर्ष हमारे वितरण नेटवर्क का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। आधुनिक रिटेल में हमारी नई साझेदारी ने प्रोव की उपस्थिति को प्रमुख आधुनिक व्यापार चैनलों में स्थापित किया है। साथ ही, सामान्य व्यापार में हमारे विस्तार को और मजबूत बनाने के लिए अधिक क्षेत्रों में नए वितरक जोड़े गए हैं।

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे विशेष रूप से तैयार किए गए दिवाली उपहार रेंज ने शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त की है, जिसके साथ पिछले साल की तुलना में त्योहार की बिक्री दोगुनी हो गई है। यह प्रभावशाली उपलब्धि हमारे उपभोक्ताओं के विश्वास और संतुष्टि का प्रमाण है। देश में बदलते उपहार देने के रुझानों को देखते हुए, हम इसे अपने ब्रांड के लिए एक महत्वपूर्ण विकास अवसर मानते हैं और भविष्य में इस क्षेत्र को और अधिक विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।"

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 8, 2024