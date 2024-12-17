इस Multibagger Penny Stock में प्रमोटर्स ने खरीदे 4 करोड़ से ज्यादा शेयर

एक ऐसा Multibagger Penny Stock जिसमें प्रमोटर्स ने बड़ी संख्या में शेयर खरीदे हैं। हाल के दिनों में इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिला। शेयर का नाम OK Play India Ltd है। यह शेयर अपने 52-वीक लो 10.68 रुपये से 57% ऊपर ट्रेड कर रहा है।

बिजनेस मॉडल

OK Play India Ltd, जो प्लास्टिक मोल्डर और खिलौने बनाने के लिए मशहूर है। कंपनी ने प्राइवेट लेबल और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा है। यह कदम कंपनी को Amazon, Flipkart, Myntra, Hamleys, और First Cry जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ साझेदारी करने में मदद करता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी पर जोर देती है, जिससे यह इंडस्ट्री में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखती है।

वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी के Q2FY25 के कंसॉलिडेटेड नतीजों के मुताबिक नेट सेल्स 37.94 करोड़ रुपये रही, जो Q2FY24 में 40.31 करोड़ रुपये थी। हालांकि, नेट प्रॉफिट 0.28 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 0.41 करोड़ रुपये था। H1FY25 में, नेट सेल्स में 7% की गिरावट हुई और यह 77.75 करोड़ रुपये रही, लेकिन नेट प्रॉफिट में 50% की बढ़ोतरी हुई और यह 1.15 करोड़ रुपये पहुंच गया।

प्रमोटर्स का भरोसा

अक्टूबर 2024 में प्रमोटर्स ने 4.80 करोड़ शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी 47.01% से बढ़ाकर 53.86% कर दी। प्रमोटर्स का यह कदम निवेशकों के लिए मजबूत भरोसे का संकेत देता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।