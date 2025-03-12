scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबाजार बंद होने के बाद इस ‘विस्फोटक’ कंपनी ने किया बड़ा ऐलान - 13 मार्च को फोकस में रहेगा इसका शेयर

बाजार बंद होने के बाद इस ‘विस्फोटक’ कंपनी ने किया बड़ा ऐलान - 13 मार्च को फोकस में रहेगा इसका शेयर

एक्सप्लोसिव सेक्टर की कंपनी Premier Explosives Ltd ने आज बाजार बंद होने के बाद बड़ा ऐलान किया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 12, 2025 19:06 IST

एक्सप्लोसिव सेक्टर की कंपनी Premier Explosives Ltd ने आज बाजार बंद होने के बाद बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़े ऑर्डर की जानकारी दी है। इसीलिए कल के कारोबार यानी 13 मार्च को यह शेयर फोकस में रहेगा। आज Premier Explosives का शेयर 2% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। 

Premier Explosives New Order

कंपनी के लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी को डिफेंस विस्फोटकों की आपूर्ति के लिए 21.45 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसे 5 महीने के अंदर डिलीवर करना है। कंपनी को यह ऑर्डर इंटरनेशनल क्लाइंट से मिला है। 

Premier Explosives Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.29% या 7.50 रुपये टूटकर 320 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.41% या 4.60 रुपये गिरकर 322.70 रुपये पर बंद हुआ। 

Premier Explosives Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक टूटा है। पिछले 1 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 43 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 399 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1804 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Premier Explosives Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार सितंबर 2024 में 0.50 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2023 में 1.70 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2022 में 1.50 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2019 में 2.70 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2018 में 2.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Premier Explosives Stock Split

कंपनी ने जून 2024 में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की थी। कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू को तोड़कर 2 रुपये कर दिया था। 

Premier Explosives के बारे में 

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड 1980 में स्थापित 2600 मिलियन रुपये की कंपनी है और इसकी स्थापना पहली पीढ़ी के उद्यमी डॉ. ए.एन. गुप्ता ने की थी, जो भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद के पूर्व छात्र हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 12, 2025