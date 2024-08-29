scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPremier Energies' pre-IPO stake sale: परदे के पीछे कौन है? सेबी तक पहुंची बात

Premier Energies' pre-IPO stake sale: परदे के पीछे कौन है? सेबी तक पहुंची बात

प्रीमियर एनर्जीज के प्रमोटरों - सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा, चिरंजीव, चरणदीप और साउथ एशिया ग्रोथ फंड - ने ये शेयर 47 व्यक्तियों और कंपनियों को 450 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचे, जो इसके आईपीओ का ऊपरी बैंड है, जिसकी तेजी से बढ़ते बाजार में भारी मांग है, जो रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब कारोबार कर रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Aug 29, 2024 18:49 IST
IPO प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के कुछ निवेशकों का मानना है कि 2,830 करोड़ रुपये के अपने आईपीओ से पहले निजी निवेशकों को अतिरिक्त 1.92 करोड़ शेयर या इश्यू साइज का 30.6% बेचा गया है। 

868.3 करोड़ रुपये के ये लेनदेन 23-24 अगस्त को किए गए, और 26 अगस्त को कंपनी द्वारा निवेशकों को विज्ञापित नोटिस में सार्वजनिक किए गए। यह राशि एंकर बुक के अतिरिक्त है, जो 26 अगस्त को खुली और जिससे अतिरिक्त 846 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

कंपनी द्वारा 22 अगस्त को आयोजित प्री-आईपीओ बैठक में शामिल कुछ निवेशकों द्वारा अब यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि उन्हें मुख्य आईपीओ खुलने से पहले प्रीमियर एनर्जीज की निजी प्लेसमेंट शेयरों की योजना के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी।

एक अल्ट्रा-एचएनआई निवेशक, जिसने पहचान बताने से इनकार कर दिया, ने कहा कि प्रीमियर को डीएचआरपी में इन योजनाओं का खुलासा करना चाहिए था, साथ ही प्री-आईपीओ बैठकों के दौरान संभावित निवेशकों को सूचित करना चाहिए था। ब्रोकरों और विश्लेषकों के साथ ये बैठकें 22 अगस्त को मुंबई में आयोजित की गईं। एक अन्य निवेशक बाजार नियामक सेबी से हस्तक्षेप करने और इस 868 करोड़ रुपये के लेनदेन को आईपीओ में वापस जोड़ने के लिए कह रहा है।

एक और दृष्टिकोण एक्टिविस्ट निवेशक ज़फ़र माचा का है। माचा ने बीटीटीवी से कहा, "कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक हिस्से के रूप में कुछ संस्थाओं को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाना अच्छा नहीं लगता। एक बार डीएचआरपी को अंतिम रूप दे दिया गया और रोड शो शुरू हो गया, तो इस तरह के निजी लेन-देन नहीं होने चाहिए।"

उन्होंने कहा, "अगर प्रमोटर्स शेयर बेचना चाहते हैं तो उन्हें इन शेयरों को आईपीओ में शामिल करना चाहिए था और खुदरा निवेशकों सहित सभी को भाग लेने का उचित मौका देना चाहिए था। यह कार्रवाई नैतिक, नैतिक परीक्षण में खरी नहीं उतरती है", उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में सेबी को एक शिकायत भेजी है जिसमें इस तरह के प्लेसमेंट के संबंध में मानदंडों में कमी की ओर इशारा किया गया है।

स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज के संस्थापक जेएन गुप्ता ने बीटीटीवी से कहा, "यह अजीब बात है और सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था।" "इससे सूचना विषमता पैदा होती है।" गुप्ता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पूर्व कार्यकारी निदेशक थे। एसईएस एक गैर-लाभकारी प्रॉक्सी फर्म है जो कंपनियों और संस्थागत निवेशकों को अच्छे प्रशासन पर सलाह देती है।

इस बीच, प्रीमियर एनर्जीज ने अपनी अतिरिक्त बिक्री का बचाव करते हुए बीटीटीवी से कहा कि सभी लेन-देन "लागू मानदंडों, नियमों और विनियमों के अनुसार किए गए थे। प्रमोटरों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे कुछ लोगों को पुरस्कृत करना चाहते थे जिन्होंने इस यात्रा में उनकी मदद की और भागीदार बने।

बाजार नियामक सेबी को भेजे गए ईमेल प्रश्नावली के जवाब का इंतजार है। जवाब मिलने पर लेख को अपडेट कर दिया जाएगा।    


 

