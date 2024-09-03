scorecardresearch
Premier Energies IPO: निवेशकों को पैसे में नहला दिया, छप्परफाड़ लिस्टिंग

IPO की लिस्टिंग हो तो Premier Energies IPO जैसी। निवेशकों का पैसा डबल से भी ज्यादा बना है। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) को शानदार प्रतिक्रिया मिली है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 3, 2024 10:50 IST
Premier Energies IPO
लिस्टिंग हो तो Premier Energies IPO जैसी। निवेशकों का पैसा डबल से भी ज्यादा बना है। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) को शानदार प्रतिक्रिया मिली है। शेयर की लिस्टिंग 120% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। जहां इश्यू प्राइस 450 रुपए पर था, शेयर की लिस्टिंग 990 रुपए प्रति शेयर पर हुई है। BSE पर 120% प्रीमियम के साथ 991 पर शानदार लिस्टिंग हुई है. वहीं, NSE पर 120% प्रीमियम के साथ 990 पर शानदार लिस्टिंग हुई है. प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ 74 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

कंपनी का बिजनेस मॉडल
प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर पैनल बनाती है। इस कंपनी की स्थापना अप्रैल 1995 में हुई थी। कंपनी  कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सेल, सोलर मॉड्यूल, मोनोफेशियल मॉड्यूल, बिफेशियल मॉड्यूल, EPC सॉल्यूशंस और O&M सॉल्यूशंस शामिल हैं। कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो सभी तेलंगाना में स्थित हैं कंपनी के कस्टमर्स की बड़ी और तगड़ी है। इसमें NTPC, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनम, शक्ति पंप्स, फर्स्ट एनर्जी, ब्लूपाइन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, ल्यूमिनस और हार्टेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को देश में बेचने के साथ अमेरिका, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, हंगरी, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ताइवान, फिलीपींस में एक्सपोर्ट करती है।

IPO की डिटेल्स

प्रीमियर एनर्जीज IPO 27 अगस्त को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 29 अगस्त को बंद हुआ था।पिछले कुछ वक्त से निवेशकों में ग्रीन एनर्जी थीम को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। आपके सामने उदाहरण है प्यूर EV थीम वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में काफी बंपर तेजी देखने को मिली। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
harsh verma
Sep 3, 2024