Dolly Khanna की पसंद बना Prakash Industries, अब भाग रहा स्टॉक

मार्केट में शुक्रवार को Prakash Industries के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। हाल ही में देश की जानी-मानी निवेशक Dolly Khanna ने इस कंपनी में अपना भरोसा और मजबूत कर दिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्चेंज फाइलिंग में बताया कि मार्च 2025 तिमाही में डॉली खन्ना ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2.07% कर दिया है, जो दिसंबर 2024 तिमाही में 1.28% थी।

कितना बढ़ा निवेश?

BSE की शेयरहोल्डिंग डाटा के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में डॉली खन्ना के पास कंपनी के 22.95 लाख शेयर थे। मार्च तिमाही में यह बढ़कर 37.13 लाख हो गए। यानी सिर्फ एक तिमाही में उन्होंने करीब 0.79% ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली। इससे पहले भी उन्होंने तीसरी तिमाही (Q3) में 0.11% हिस्सेदारी बढ़ाई थी।

शेयर में तेजी जारी

शुक्रवार को Prakash Industries share price करीब 7% बढ़कर ₹172.27 पर पहुंच गया, जबकि पिछले क्लोजिंग प्राइस ₹159.90 था। शेयर की ओपनिंग ₹167 पर हुई थी।

शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है?

BSE Analytics के अनुसार बीते एक साल में यह शेयर करीब 1% गिरा है और पिछले 6 महीनों में 1.57% की तेजी आई है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखें तो यह एक multibagger stock रहा है। बीते 2 साल में इसमें 227.36% और पिछले 5 साल में 608.45% तक की जबरदस्त तेजी आई है।

टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है?

Prakash Industries के शेयर का Relative Strength Index (RSI) अभी 54.1 पर है, जो बताता है कि स्टॉक न ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड। शेयर 5, 10, 150 और 200 दिन के Simple Moving Averages (SMA) से नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि 20, 30, 50 और 100 दिन के SMA से ऊपर है। यानी, निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहकर फैसला लेना चाहिए।

कंपनी क्या करती है?

Prakash Industries एक iron and steel मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह ferro alloys, MS TMT, coil, HB Wire Rod, और PVC Pipes जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी की तीन प्रमुख यूनिट्स हैं – Power, Steel और PVC Pipes। इसके प्लांट Champa (Janjgir-Champa) और Raipur (Chhattisgarh) में स्थित हैं।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

भले ही शेयर फिलहाल दबाव में हो, लेकिन Dolly Khanna जैसे बड़े निवेशकों का इसमें लगातार निवेश यह संकेत देता है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रहे हैं, तो यह स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट में हो सकता है, लेकिन फैसला सोच-समझकर और अपने फाइनेंशियल सलाहकार से राय लेकर लें।