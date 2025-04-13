Top 10 Dividend Yield Mid Cap Companies: अगर आप उन मिड कैप स्टॉक्स की तलाश कर रहे हैं जो हर मौके पर निवेशकों को डिविडेंड देते हैं तो यह खबर आपके लिए है। डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेश्यो है जो बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर प्राइस के संबंध में हर साल प्रति शेयर डिविडेंड के रूप में अपने शेयरधारकों को कितना पैसा देती है।

हाल ही में घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ब्रोकरेज ने उन टॉप 10 मिड कैप कंपनियों के शेयरों की लिस्ट जारी की थी जिनका डिविडेंड यील्ड सबसे अधिक है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

1. National Aluminium Company Ltd (NALCO)

मेटल सेक्टर की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 7% है। अगर रुपये में देखें तो पिछले 12 महीने में यह 10 रुपये है।

2. NMDC Ltd

मेटल सेक्टर की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 6% है। अगर रुपये में देखें तो पिछले 12 महीने में यह 3.8 रुपये है।

3. Indraprashtha Gas Ltd.

ऑयल एंड गैस सेक्टर की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 6% है। अगर रुपये में देखें तो पिछले 12 महीने में यह 10.5 रुपये है।

4. Canara Bank

इस बैंक के शेयरों का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% है। अगर रुपये में देखें तो पिछले 12 महीने में यह 3.22 रुपये है।

5. Oil India Limited

ऑयल एंड गैस सेक्टर की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% है। अगर रुपये में देखें तो पिछले 12 महीने में यह 12.5 रुपये है।

6. Petronet LNG Ltd

ऑयल एंड गैस सेक्टर की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% है। अगर रुपये में देखें तो पिछले 12 महीने में यह 10 रुपये है।

7. Nippon Life India Asset Management Ltd

इस AMC का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% है। अगर रुपये में देखें तो पिछले 12 महीने में यह 19 रुपये है।

8. Oracle Financial Services Software Limited

आईटी सेक्टर की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 3% है। अगर रुपये में देखें तो पिछले 12 महीने में यह 240 रुपये है।

9. Bank of Maharashtra

इस बैंक के शेयरों का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 3% है। अगर रुपये में देखें तो पिछले 12 महीने में यह 1.4 रुपये है।

10. Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL)

ऑयल एंड गैस सेक्टर की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 3% है। अगर रुपये में देखें तो पिछले 12 महीने में यह 11 रुपये है।